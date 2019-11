Cs insiste en la fortaleza de sus pactos en Junta, Ayuntamiento y Diputación

Los dirigentes regionales y provinciales de Ciudadanos han cerrado filas y no dudan en lanzar un mensaje de «absoluta normalidad y tranquilidad» a la hora de descartar posibles consecuencias de los resultados del 10-N -que acarrearon la dimisión de Albert Rivera- sobre los pactos con el PP que posibilitan el Gobierno en la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Málaga y la Diputación Provincial.

Desde el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, hasta la portavoz naranja en el Consistorio malagueño, Noelia Losada, insisten en que «todo seguirá igual» y que no tienen nada que ver unas elecciones generales con los comicios autonómicos o los municipales, en los que se deciden los representantes de los gobiernos que actualmente comparte Ciudadanos en coalición con el PP.

La portavoz municipal y edil de Cultura y Deportes de Málaga, Noelia Losada, expuso que «no tiene nada que ver la lectura nacional con la municipal y no afecta de ningún modo». «Son cosas distintas, me sorprende que se piense que puede afectar; aquí el pacto está basado en acuerdos que estamos cumpliendo ambas partes y, al revés, en vez de verlo en peligro se debe poner como ejemplo de que somos capaces de llegar a acuerdos y de garantizar la estabilidad», apostilló Losada antes de añadir que «en el caso de Diputación es igual, no afecta para nada».

Dado que en Málaga se da la peculiaridad de que Juan Cassá cedió la portavocía municipal para pasar a Diputación y su voto es decisivo en el Consistorio, Losada tampoco vio ningún peligro en que se pueda desestabilizar por ahí la coalición: «Juan está en Diputación y yo en el Ayuntamiento, él estuvo conmigo en las negociaciones y está de acuerdo con el pacto; no ha pasado nada por lo que el pacto no siga en vigor, aquí el pacto va muy bien y se están haciendo muchas cosas en estos primeros meses», incidió.

En clave andaluza, el mensaje de tranquilidad fue amplificado por el líder regional del partido naranja y actual vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, quien reiteró que «nada tienen que ver unas elecciones nacionales con unas autonómicas».

En esta línea, Marín defendió la pujanza del Gobierno andaluz del cambio y descartó que la coalición con el PP vaya a debilitarse a raíz del batacazo electoral de Ciudadanos: «En Andalucía, estamos en un Gobierno muy sólido y estable, que está haciendo las cosas muy bien y que, afortunadamente, hoy incluso tiene ya presupuestos aprobados; hemos sido capaces de aprobar dos presupuestos en nueve meses y ya hemos visto que el Gobierno de Pedro Sánchez lo que ha conseguido en seis meses es convocar dos veces elecciones».

El dirigente naranja insistió en que el de la Junta de Andalucía es un Gobierno en el que reina «la normalidad». «Ya dije antes de las elecciones que Andalucía no es moneda de cambio; estamos en una posición de crecimiento económico por encima de la media nacional, los datos en todos los sectores son muy positivos y, evidentemente, lo que vamos a hacer es seguir haciendo nuestro trabajo en la región de la mano del PP», expresó dejando claro una postura que se «puede extrapolar a ayuntamientos y diputaciones».

Asimismo, Juan Marín le mostró su apoyo a Inés Arrimadas como «única persona que puede dirigir este proyecto» tras la marcha de Albert Rivera y confió en que Ciudadanos «va a saber corregir los errores que haya podido cometer, como partido, el pasado 10 de noviembre para conseguir nuevamente unos buenos resultados cuando lleguen otra vez las nacionales». «A nivel autonómico, seguimos teniendo 21 escaños y seguimos formando parte del Gobierno andaluz», recalcó el líder andaluz de la formación naranja.

Otra de las cabezas visibles de la fuerza naranja en el Gobierno andaluz del cambio también le quitó hierro a las posibles consecuencias de los resultados del 10-N sobre el pacto entre PP y Ciudadanos. El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, sostuvo que «tenemos un gobierno estable, exactamente igual que antes de las elecciones» y añadió que esta estabilidad «está garantizada».

A juicio del consejero andaluz de Economía, en estos momentos «no hay ningún motivo para que se produzcan modificaciones»en el actual escenario político de la región. «No ha habido ningún movimiento, estamos en la misma situación que antes: PP y Ciudadanos, por un lado, y el apoyo parlamentario de Vox, por otro», agregó Velasco coincidiendo con su participación en el congreso 'Blockchain Convergence' en el Palacio de Ferias de la capital malagueña.