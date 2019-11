Agreden con palos a un frutero al que antes amenazaron con un cuchillo para atracarlo

La Policía Local de Málaga ha detenido a dos vecinos de Málaga de 38 y 39 años como presuntos autores de un delito de robo con violencia esgrimiendo arma blanca contra un frutero, que repelió la agresión pero no pudo evitar la sustracción de su teléfono móvil. Los hechos tuvieron lugar cuando la víctima descargaba fruta e introduciéndola en su comercio, momento en el que se le acercaron los dos individuos y uno de ellos le sacó un cuchillo y le pidió 60 euros, a lo cual se negó, mientras el otro entraba en la frutería para hacerse con el dinero de la caja registradora.

Al no hallar nada en el interior del establecimiento salió y, al parecer, junto a su acompañante, cogieron dos palos que se encontraban junto a un contenedor de basura para agredir al frutero, quien se defendió utilizando una caja de fruta. Pese a ello no pudo evitar que le robasen el móvil, tras lo que ambos individuos huyeron del lugar a la carrera. Al tener conocimiento de los hechos, una dotación de la Policía Local de Málaga comenzó a batir la zona siguiendo la dirección de huida de los individuos, dándoles alcance en la calle Héroe de Sostoa, a la altura de la gasolinera, corroborando que sus características coincidían plenamente con las que previamente había aportado la víctima. Además, apreciaron a primera vista cómo uno de ellos sangraba por la cabeza, manifestando que habían tenido un problema con un frutero. Los policías locales les realizaron un cacheo preventivo de seguridad, a raíz del cual localizaron y recuperaron el móvil de la víctima del bolsillo delantero derecho del pantalón de uno de los agresores, si bien ya no se encontraban en posesión del cuchillo que presuntamente habían esgrimido durante el robo.

Los policías locales procedieron a la detención y a su traslado, en primera instancia, a un centro de salud, donde fueron asistidos de heridas en zonas parietales y otras contusiones, tras lo que fueron acompañados hasta dependencias policiales, para, posteriormente, ser puestos a disposición judicial. En cuanto a la víctima, previamente fue asistida por una dotación de policías nacionales que se personaron en el lugar, trasladándolo a un centro hospitalario para ser asistido con motivo de la agresión de los individuos, ya que presentaba una brecha profunda en una ceja y varias contusiones.