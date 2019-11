Cuatro actores de una compañía malagueña, heridos en un ataque en Arabia Saudí

Cuatro actores de la compañía malagueña Producciones Merlín, con sede en Benalmádena, fueron heridos con arma blanca el pasado lunes cuando actuaban en un espectáculo en Riad, capital de Arabia Saudí, al ser atacado por un yemení armado con un cuchillo.



La compañía malagueña participaba en el Riad Season, un festival cultural impulsado por el gobierno saudí para la promoción del país como destino cultural y de ocio. al parecer, durante la representación del espectáculo de Producciones Merlín, asaltó el escenario un ciudadano yemení de 33 años armado con un cuchillo, que atacó a los actores, hiriendo a cuatro de ellos, según publica Al-Jazeera. La rápida intervención de los servicios de seguridad consiguió reducir al atacante, que fue detenido por la policía saudí.



"Las fuerzas de seguridad lidiaron con un ataque punzante contra dos hombres y una mujer de un grupo de teatro durante una presentación en vivo", dijo un portavoz de la policía a la agencia oficial de prensa saudita, SPA, aunque posteriormente se contabilizaron cuatro heridos.



"Alrededor de las 8 de la noche la policía de Riad arrestó a un ciudadano yemení, de 33 años, tras apuñalar a dos hombres y una mujer que eran miembros de un grupo teatral durante un espectáculo en directo en el parque rey Abdalá en el distrito de Malaz, en el centro de la capital", detalló la policía saudí en un escueto comunicado.





#Breaking: A video captured in #Riyadh in Saudi Arabia shows a attacker wielding a knife stabbing foreign performers in the theatre. pic.twitter.com/GrcXkXFhfU