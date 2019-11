La falta de profesionales en el centro de salud de Miraflores interrumpe varios programas

La falta de sustitución de 10 profesionales del centro de salud Miraflores ha motivado que desde ayer los programas sanitarios que se llevan a cabo en dicha instalación no se puedan abordar con la fluidez habitual. Una situación que dará lugar a la suspensión y reprogramación de citas.

El sindicato UGT detalló en un comunicado que se tratan de seis médicos y cuatro enfermeros los que no están cubiertos en dicho centro de salud. Ante la falta de profesionales, habría orden directar de responder a la demanda asistencial pero los programas sanitarios sí se verían afectados al no haber personal con el que cubrirlos. Uno de los más afectados, según el sindicato, se trata de planificación familiar. «A partir de hoy - por ayer- y hasta que no autoricen los contratos desde el Servicio Andaluz de Salud (SAS) solo se atenderá la demanda de asistencia, abandonando sin fecha los programas sanitarios, lo cual obligará a suspender y reprogramar citas», sentenció.



Respuesta de Salud

La delegación territorial de Salud y Familias desmintió los datos vertidos por el sindicato y la institución declaró: «No es cierto que falten seis médicos de familia por baja; sí es cierto que el centro contaba con cinco facultativos menos de lo habitual y se han llevado a cabo dos contrataciones para cubrir estas necesidades. En cuanto a uno de los médicos que se encuentra de baja, se trata de una baja de corta duración, y se reincorporará a su puesto en breve. En cuanto a los programas sanitarios, de ninguna manera se han visto afectados por estos cambios en el personal».

La falta de contrataciones y sustituciones también está presente en los centros de salud, según indicó el sindicato y los que se concentran semanalmente en los centros hospitalarios por la falta de personal trabajan para sumar a las concentraciones otra jornada semanal que ponga el foco en la situación de la Atención Primaria.

Mientras tanto, CCOO, UGT Csif, Satse y Sindicato Médico protestan cada jueves para que la Consejería de Salud realice contrataciones. Unas manifestaciones que comenzaron a inicios de octubre tras no renovar a 300 profesionales sanitarios en los hospitales.

A raíz de esta situación, los hospitales de la ciudad han cerrado plantas dedicadas a pacientes que provienen de hospitales de día, como es el caso del centro quirúrgico del Materno Infantil, o la tercera planta del Clínico, destinada para ingresos ambulatorios que lleva sin abrir dos semanas y que los 20 pacientes que puede acoger en circunstancias normales sean distribuidos por otras plantas del hospital, según informó hace dos días el sindicato Csif.

La redistribución de las plantillas es otra de las consecuencias de la falta de contrataciones. Uno de los casos más alarmantes en las últimas semanas es la de los labotarios de los hospitales Clínico y Regional, donde la redistribución ha hecho que se dilaten en el tiempo los resultado de las pruebas.