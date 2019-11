Tres especialistas de Málaga, en el top 50 de la medicina privada de España

Tres médicos de Málaga están en el top de los especialistas de España. Sus propios compañeros de profesión los han incluido entre los mejores 50 facultativos de la sanidad privada en la lista Top Doctors, que se ha dado a conocer este lunes en su sexta edición. Los tres médicos son Gonzalo Sanz Pérez (Urología), José Antonio Ortega Domínguez (Oncología) y Alejandro Rodríguez Morata (Angiología y Cirugía Vascular).

Los galardonados son valorados por su formación y habilidades clínicas, así como a raíz de la reflexión de los propios doctores sobre a qué médico acudiría o recomendaría a sus amistades o familiares. Además, se tienen en cuenta las opiniones de los pacientes tras el contacto o visita a los especialistas en donde valoran aspectos como el tiempo, la atención o el cuidado recibido.

El Top Doctors Awards es un prestigioso premio que reconoce la labor de los especialistas médicos en el último año, valorados por el propio colectivo médico y especialistas de cada área, encargados de realizar la nominación a través de un proceso de encuesta abierta dirigida a los profesionales colegiados que quieran participar.

Del mismo modo, todos los doctores que forman parte de la plataforma han pasado un control de auditoría externa y han sido certificados por el que es actualmente el proceso de selección de doctores más riguroso del mundo, el cual cuenta con más de 25 años de experiencia.

En esta edición, se han recogido un total de 4.500 recomendaciones de profesionales, de los que se han seleccionado los 50 más valorados.

El ranking por provincias de los Top Doctors Awards 2019 es: Barcelona (8), Madrid (8), Sevilla (3), Málaga (3), Valencia (3), Alicante (3), Las Palmas de Gran Canaria (3), A Coruña (2), Tenerife (2), Valladolid (2) y 13 provincias con 1 profesional seleccionado.

Entre las especialidades médicas más recomendadas en medicina privada, destacan Urología (con 6 profesionales), Cardiología (4) y Ginecología, Traumatología, Cirugía General y Cirugía Maxilofacial, (con 3 profesionales cada una) entre otros.



Doctor Gonzalo Sanz Pérez

Prestigioso especialista en Urología, el Dr. Sanz Pérez es licenciado en Medicina y Cirugía y especialista en Urología, formado en la Clínica Universitaria Universidad de Navarra desde 2001. En 2000 se le otorgó una beca por la University of Miami scholarship for spanish residents a los mejores currículums. Asistencia a la University of Miami. Departament of Urology (junio 2000). Paralelamente a su labor asitencial se dedicado a la docencia siendo profesor ayudante de clases prácticas en Patología General Quirúrgica en Urología y Profesor en los Cursos de Especialización en Enfermería Quirúrgica en la Universidad de Navarra. Además, ha sido Coordinador del Grupo de Urólogos en Formación de la Asociación Española de Urología. Su experiencia de primer nivel ha sido avalada por distintos premios a las investigaciones y comunicaciones realizadas. A lo largo de su trayectoria ha sido especialista en Urología en el Hospital Santos Reyes de Burgos y el Hospital Costa del Sol de Málaga. Actualmente es Director Médico de la Clínica Premium Marbella y Socio electo de la Sociedad Española de Urología.



Doctor José Antonio Ortega Domínguez

El Dr. José Antonio Ortega Domínguez posee más de 25 años de experiencia en el ejercicio médico, especializándose en áreas como la Oncología Médica y la Epidemiología Clínica. Asimismo, también se dedica a aspectos relacionados con la Docencia, Investigación y Ensayos Clínicos en Oncología (I+D+i), diagnóstico precoz del cáncer y nuevas dianas terapéuticas. El Instituto Oncológico Andalucía incluye al doctor en su cuadro médico, siendo el director. El doctor ha compaginado la atención a pacientes y el ejercicio de su especialidad con la docencia universitaria y la participación en cursos, jornadas, seminarios y publicaciones científicas. Formó parte de la Comisión Nacional dela Especialidad hasta 2015. Todo ello lo convierte en una profesional experimentado y de gran nivel profesional.



Doctor Alejandro Rodríguez Morata

El Dr. Rodríguez Morata es un reputado especialista en Angiología y Cirugía Vascular. Cuenta con más de 15 años de experiencia en la profesión y una extensa formación en distintos campos de la especialidad. En concreto es experto en varices, insuficiencia venosa pélvica, trombosis venosa profunda, malformaciones vasculares, síndrome desfiladero torácico, síndrome de May-Thurner y el síndrome de nutcracker, entre otras patologías venosas.

A lo largo de su trayectoria ha combinado su labor asistencial con la docencia, siendo director de tesis doctoral, profesor colaborador y tutor de alumnos del Máster en Ingeniería Tisular de la Universidad de Granada y profesor de la Universidad de Málaga en el Programa de Tercer Ciclo de Medicina Interna. También colabora en departamentos de Anatomía y Cirugía. Por otra parte, es director de la Escuela de Angiología del Colegio Oficial de Médicos de Málaga. A dicha labor docente se une una importante tarea investigadora y divulgativa. En este sentido ha sido investigador colaborador en proyectos financiados por el Estado Español (Fondo de Investigación Sanitaria) y la Junta de Andalucía, además de pertenecer el Grupo de Investigación en Ingeniería Tisular. En el ámbito divulgativo, el Dr. Rodríguez Morata es autor de múltiples artículos científico-técnicos, libros y capítulos de libro. También es ponente asiduo en congresos de la especialidad y forma parte del comité de redacción de diversas revistas científicas.

En la actualidad es jefe de servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Quirónsalud Málaga y también dirige su propia consulta privada.