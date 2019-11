Urbanismo quiere licitar las obras del Benítez en 2020

El edil de Ordenación del Territorio, Raúl López, ha anunciado hoy, en la comisión de este área, que el equipo de gobierno pretende licitar las obras del parque en los terrenos del Campamento Benítez el próximo año, durante el debate de una moción del PSOE en la que los socialistas pedían, entre otras cosas, destinar una partida presupuestaria suficiente para desdoblar el arroyo del Cañuelo en los próximos presupuestos, crear una comisión medioambiental sobre el proyecto, dando voz a las asociaciones del distrito de Churriana, impulsar un plan de accesibilidad desde el Camino de Coín y medidas para proteger la especie de sapo en peligro de extinción que vive en la zona, lo que no ha salido adelante con la suma de los votos de PP y Cs.

Raúl López ha explicado que actualmente se va hacia el parque metropolitano en los terrenos del Campamento Benítez y, por tanto, Urbanismo y la Junta están hablando sobre el desdoblamiento del arroyo del Cañuelo, "porque en el plan especial se impusieron una serie de medidas, como el desdoblamiento del arroyo". Ahora, por tanto, la idea es analizar qué medidas correctoras se pueden tomar en el proyecto del parque en caso de que haya una inundación, porque ejecutar el desdoblamiento del Cañuelo tiene un coste de más de seis millones de euros y, tal vez, con esas medidas blandas no habría que hacerlo, dejando vía libre a la ejecución del parque, valorado en 4,7 millones de euros. "Nosotros hemos dicho que nos dejen hacer el parque y se acojan en el mismo las medidas correctoras que posibiliten que, si hay inundación, sirvan de freno, de elemento empapador. En esa línea estamos contentos de licitar el año que viene el parque Benítez".

Mariano Ruiz Araújo, del PSOE, ha criticado que el PP "lleve años manoseando el parque como elemento propagandístico", a lo que López ha contestado recordando fotos de exministros de Fomento socialistas como José Blanco o Magdalena Álvarez. "¿Sabe qué quería pedirle a Málaga por el Benítez el Ministerio de Fomento en la época del PSOE? 73 millones de euros en aprovechamientos", ha dicho López.

En su moción, el PSOE señalaba que "las medidas para acondicionar los terrenos del Campamento Benítez como parque no están avanzando adecuadamente desde su recepción en 2013; muy poco avance ha visto este espacio de más de 290.000 metros cuadrados, lo que hace que sean igualmente pocos los malagueños que se acercan a disfrutar del mismo a tenor de dichas deficiencias. A efectos prácticos, de hecho, es lo mismo que ir a un monte, no cumpliendo la accesibilidad que se le presupone a un parque, imposibilitando o dificultando su visita a pie desde el distrito de Churriana".

Asimismo, y en relación al anuncio del desbloqueo del parque por parte de la Junta, consideran los socialistas que "no es oro todo lo que reluce". "La administración regional ha solicitado al Ayuntamiento de Málaga modificar el proyecto con medidas correctoras en algunos aspectos: los principales inconvenientes, por el momento, provienen de la protección de especies autóctonas y del desdoblamiento del arroyo del Cañuelo. Las soluciones previstas por el Ayuntamiento, de las que hasta el momento somos conscientes, pasan por invertir el proyecto, ejecutando primero las obras del parque y más adelante el desdoblamiento del arroyo, así como alguna modificación menor relativa a la creación de embalses, drenajes o muros pantalla", subrayan.

Así, critican que se inaugurara el parque hace ya más de dos años y ahora haya que volver a retocarlo, "De la Torre antes atacaba al antiguo Gobierno de la Junta por estas exigencias, pero, sin embargo, ahora guarda silencio". "No llegamos a entender cómo es posible que no se hubiera pensado antes en cosas tan elementales y que no se haya planteando hasta ahora corregir los errores del proyecto", dicen.