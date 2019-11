Nuevo descubrimiento en el tratamiento y diagnóstico para la apnea del sueño

Este hallazgo de gran importancia para la comunidad médica, ha sido revelado de forma inesperada en un ensayo clínico.

Los servicios de Otorrinolaringología y Neumología de los hospitales Quirónsalud Marbella y Campo de Gibraltar han liderado una investigación que supone un gran avance pionero en el tratamiento y el diagnóstico de los pacientes con síndrome de apnea del sueño (SAOS). Los resultados de este estudio acaban de ser publicados en la revista norteamericana Sleep and Breathing con el título "Tongue Peak Pressure: A Tool to Aid in the Identification of Obstruction Sites in Patients with Obstructive Sleep Apnea/Hypopnea Syndrom" ("Presión máxima lingual: una herramienta para ayudar en la identificación de sitios de obstrucción en pacientes con síndrome de apnea/ hipopnea obstructiva del sueño").

En esta investigación se demuestra que con el uso de un instrumento denominado IOPI (Iowa Oral Perfomance Instrument) y de forma rutinaria por las unidades de rehabilitación de problemas deglutorios, se puede identificar el lugar exacto de la obstrucción de la vía aérea responsable del SAOS y con ello planificar la correspondiente estrategia terapéutica, según explica el doctor Carlos O'Connor, Codirector del Servicio de Otorrinolaringología de los hospitales Quirónsalud Marbella y Campo de Gibraltar.

El IOPI ofrece valores en kilopascales (unidades de fuerza) y permite evaluar el tono y la fuerza de los músculos de la vía aérea superior. "Existen escalas que nos informan sobre si el valor obtenido es normal o patológico. Pacientes con valores bajos sabemos que deben aumentarlos para tonificar la musculatura y a través de ese aumento anticipamos que mejoraran su apnea", explica el doctor José María Ignacio, director de los Servicios de Neumología de los Hospitales Quirónsalud Marbella y Campo de Gibraltar.

En el estudio, realizado en 36 pacientes con apnea severa, "se ha correlacionado que unos niveles bajos en la musculatura lingual se correspondían con colapsos hallados en la endoscopia de sueño inducida, que es una prueba diagnóstica que se realiza para averiguar el lugar de la obstrucción en los pacientes con SAOS, y que nuestros hospitales son pioneros en Andalucia", según refiere el doctor Juan Carlos Casado, Codirector del Servicio de Otorrinolaringología de los hospitales Quirónsalud Marbella y Campo de Gibraltar.

Este descubrimiento, de gran importancia para la comunidad médica, ha sido revelado de forma inesperada, tal y como explica el doctor José María Ignacio; "ha sido un hallazgo casual que hemos obtenido dentro del ensayo clínico que estamos realizando desde enero de este año con la aplicación "Airway Gym" en pacientes con SAOS severo y cuyos prometedores resultados podremos darlos a conocer a principios del año que viene".

En este trabajo han colaborado también los servicios de Otorrinolaringología de la Clínica Universitaria de Navarra, el Hospital Sanitas la Zarzuela de Madrid y el Hospital la Merced de Osuna.



