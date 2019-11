El temporal de lluvia deja más de 70 litros este viernes

Las lluvias que se están registrando en Málaga han dejado ya en las últimas 24 horas casi de 70 litros por metro cuadrado acumulados en algunos puntos de la provincia. Según reflejan los datos de la red Hidrosur de la Junta de Andalucía, en localidades como Ojén y Sierra Bermeja se han contabilizado alrededor de los 70 litros, con las precipitaciones siendo más intensas en puntos de la Costa del Sol y de la Serranía de Ronda a primera hora del día y más fuerte durante la tarde en la Axarquía.

Así, en la Sierra de Mijas en las últimas 24 horas han caído cerca de 58 litros, mientras que en Los Reales, en Sierra Bermeja, se han superado los 72 litros por metro cuadrado. En Pujerra se han contabilizado 58 litros y Jubrique se ha acercado a los 50 litros, mientras que en Marbella se han superado los 40 desde ayer a mediodía.

También en la Axarquía han sido cuantiosas las lluvias desde esta mañana, con más de 47 litros en Torrox y 60 en Torre del Mar, dejando cerca de 44 litros desde las 6.00. Asimismo, en la estación del Trapiche se han recogido alrededor de 35 litros en las últimas 12 horas y en las últimas 24 se han acumulado cerca de 41.

En la capital malagueña, sin embargo, las precipitaciones no han sido tan intensas, aunque se han superado los 20 litros, al igual que en puntos del Valle del Guadalhorce, como Coín, que se han acercado a los 20 litros.



La Aemet prevé que las lluvias continúen a lo largo de la tarde de este viernes, para dar paso mañana sábado a un día de cielos nubosos pero con escasa probabilidad de precipitaciones. De hecho, hasta las seis de esta tarde, la provincia está en alerta amarilla por riesgos de lluvias y viento y en alerta naranja toda la franja litoral por fenónemos costeros.

Sin embargo, el riesgo de lluvia desaparecerá de cara al sábado, con cielos poco nubosos en el litoral. No obstante, en el interior no se descartan precipitaciones a primeras horas y permanecerá en aviso amarillo por viento y fenómenos costeros. Asimismo, los cielos quedarán despejadas conforme vaya anocheciendo. Para el domingo no se esperan riesgos algunos.

En cuanto a las temperaturas para el sábado, la mínima en la capital bajará a los 13 grados, alcanzando máximas sin apenas cambios, hasta los 17ºC. En cambio, en los municipios de Ronda y Antequera, los termómetros descenderán a los 6 grados de mínima, con máximas que oscilarán los 12ºC.