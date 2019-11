El PP pide a la Junta y al Gobierno que apuesten por el vehículo eléctrico

El PP en el Ayuntamiento de Málaga ha presentado una moción para su debate en el próximo pleno en la que pide a los gobiernos central y autonómico «una apuesta decidida» por el vehículo eléctrico, que se traduzca en ayudas sostenidas en el tiempo tanto a particulares como a las entidades locales para el fomento de este tipo de vehículos y el establecimiento de una red de carga que haga posible su autonomía en viajes de larga distancia y que fomente su adquisición por parte de los ciudadanos y de las administraciones.

También el PP en el Consistorio propone en la moción que el Ayuntamiento continúe apostando por el uso del vehículo eléctrico tanto en el ámbito público como en el que atañe a los particulares, «desde el convencimiento de que es un elemento crucial en la apuesta por la movilidad sostenible y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas para 2030». La edil del PP Susana Carillo recordó ayer en rueda de prensa que el vehículo eléctrico «es y debe continuar siendo una pieza fundamental en la estrategia de movilidad sostenible de las ciudades ahora y en su configuración futura».

«Toda ciudad que se marque como meta el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas para 2030 tiene un aliado en el vehículo eléctrico para combatir la contaminación, reducir las emisiones de CO2 y promover una movilidad respetuosa con el medio ambiente», apostilló. De igual modo, precisó que son diversos los proyectos llevados a cabo en torno a este tipo de vehículos para poner a prueba su autonomía y testar su funcionamiento con el objetivo de que, paulatinamente, sea posible dejar de un lado el diésel y la gasolina y apostar por la electromovilidad. Además, dijo que Málaga «es ejemplo» de esos ensayos y también sede del proyecto internacional Zem2All (Zero Emission Mobility to All). No obstante, añadió que pese a la buena acogida que esta experiencia tuvo en Málaga, «es necesario tener presente que para lograr una mayor implantación del vehículo eléctrico es necesario facilitar su uso».