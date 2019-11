Así está quedando la decoración de Navidad en la calle Larios

La iluminación de Navidad en Málaga está afrontando los últimos días de montaje, con la calle Larios como eje principal de la decoración navideña. Precisamente en esta vía los operarios de Ximénez están completando la instalación del bosque de luces, color y música que será la principal atracción de la Navidad de este año y que se inaugurará el próximo viernes, 29 de noviembre.

La apuesta por la decoración de Navidad de este año en el Centro Histórico es por elementos que sean visibles no sólo por la noche, sino también por el día. El dorado brillante es el color predominante en las principales calles del Centro de Málaga, ya que juega con los reflejos de la luz para dar color y ambiente navideño también por el día y con la iluminación apagada.

La calle Larios es donde se concentra el atractivo principal, en esta ocasión con el lema 'El bosque de Navidad', ya que se intenta recrear una especie de bosque mágico con brillos y luces. Los operarios están ya afrontando la fase final de la instalación de esta estructura, que en esta ocasión consiste en 22 arcos ojivales de 11 metros de ancho y 12,8 metros de altura. Estos crean un túnel de luz y brillo en la calle Larios, donde destaca una trama decorativa a su alrededor que imitan las ramas. La iluminación de estos arcos está a cargo de 1.000 cordones de led de 12 metros con 180 puntos de luz.

El bosque estará plagado de hojas, serán 342 unidades de chapa de aluminio y metacrilato de 12 por 6 milímetros grabados mediante láser e iluminados con hilo de led. Además de estas hojas, habrá un centenar de soles fabricados en aluminio en diferentes diámetros: 1, 4, 2 y 2,4 metros. Tendrán iluminación a doble cara y experimentarán cambios de color. También habrá ángeles. Contará con 44 bases de hormigón estancas para albergar la instalación eléctrica de 2.200 kilos cada una y con unas dimensiones de 1,3 por 2 por 1,5 metros pintados de color negro verde.

Esto se completa con un espectáculo musical y de luces que se repetirá tres veces al día, entre el 29 de noviembre y el 5 de enero, con pases a las 18.30, las 20.00 y las 21.30 horas. La música que va a ofrecerse en estos espectáculos, seguidos por miles de malagueños y turistas en época navideña, son las siguientes: 'All I want for Christmas is you', de Maria Carey; 'Jingle bell rock', de Hilary Duff; 'En Navidad', interpretada por Javián, David Bustamante y Academia de OT con Rosana; 'Never Back Down (Battlecry), de TSFH recorded by the Sofía Session Orchestra ez choir. Aquí puedes escuchar cómo suenan. Además, se ha incorporado el villancico 'Málaga canta', compuesto para la Escolanía de Sierra Blanca-El Romeral.