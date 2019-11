La Policía Nacional destina 2.100 agentes para prevenir los hurtos en Navidad

La Policía Nacional desplegará a 2.100 agentes a lo largo de la campaña de Navidad en Málaga para prevenir los hurtos en las principales calles comerciales. Este plan ha sido presentado hoy por la subdelegada del Gobierno en Málaga, María Gámez, que señaló que tendrá como objetivo mejorar la prevención de delitos de hurto y robo con violencia.

El viernes tendrá lugar el encendido del alumbrado navideño, y las fuerzas de seguridad han dado inició a su dispositivo especial de Navidad. Los buenos resultados del año pasado, en el cual fueron detenidas 73 personas y más de 2.000 fueron identificadas, ha hecho que la Policía haya decidido mantener un dispositivo muy similar al del 2018. "Estamos hablando de una ciudad muy segura, nos estamos moviendo en unos de los niveles de seguridad más amplios", apuntó Gámez. Más de 2.000 agentes velarán por la seguridad de los ciudadanos malagueños y de aquellos que visiten la ciudad.

La presencia policial se reforzará con agentes uniformados y de paisano en los lugares públicos, además, se producirá un control de fronteras, patrullas a caballo, guías caninos y subsuelo.

"El plan esta compuesto por dos fases", especificó el responsable de operaciones de la Policía Nacional de la comisaria provincia, Roberto Rodríguez . La primera etapa es preventiva, durante estos días se visitaran los comercios para ofrecer asesoramiento y consejos. La segunda fase se iniciará el próximo el 13 de diciembre, cuando aumenté la actividad comercial. La actuación policial se va a centrar en tres ámbitos concretos : Impedir los hurtos en los pequeños comercios, proteger los polígonos industriales junto con la colaboración de la seguridad privada y evitar la ciberdelincuencia.

La Policía aconseja vigilar las pertenencias en aglomeraciones, no perder de vista la tarjeta de crédito, cerrar bien la puerta de casa o no difundir en redes sociales los planes para estas fiestas. Para no ser víctima de estafa en internet, realizar transacciones en páginas oficiales y con un URL que comience por un "candado".