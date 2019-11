El gerente del Hospital Regional seguirá hasta el puente y el SAS busca sustitutos

Las presiones y dudas surgidas ante que el gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) destituido por la Junta, Miguel Moreno Verdugo, se pusiera al frente del Hospital Regional han hecho que la institución retroceda en su decisión y el gerente del también conocido como Hospital Carlos Haya, Víctor Baena, se quede al frente del gigante hospitalario hasta pasado el puente de diciembre, aproximadamente. Un tiempo en el que la Junta de Andalucía tendrá que decidir quién toma el relevo del hospital en plena crisis de falta de personal.

Fuentes cercanas al SAS aseguraron que aún no está decidida la persona que tomará el testigo de Baena, quien interrumpió su tramitación de jubilación para ponerse el frente del centro tras una vida de dedicación en él, y que ahora sí llevara a cabo. Entre las personas que suenan, por dar continuidad a la actividad de Víctor Baena se baraja la directora médica del centro, María del Mar Vázquez, quien tuvo un respaldo notorio para asumir este último cargo que tiene. También podría ser una opción Antonio Carrión, actual subgerente y que en etapas anteriores dirigió el servicio provincial del 061.

Otras de las opciones que se contemplan son el ginecólogo y director del 061, José Luis Pastrana, o el que fue director médico del Hospital General y ahora trabaja en el grupo Quirón, José Antonio Trujillo. También se escucha entre el sector el nombre de Manolo Franquelo, un médico del Hospital Civil que algunos otros descartan por ser el ideólogo del programa sanitario de Ciudadanos a nivel estatal. No se descartan nuevos nombres para asumir este reto, una gestión que viene marcada por la falta de recursos económicos. Un tema que, según las mismas fuentes, aseguraron que el todavía gerente Víctor Baena sería decisivo para la continuidad el próximo año, ya que Baena no seguiría en la gerencia si no se aprobaba un contrato programa que permitiera incrementar la plantilla; un acuerdo del SAS con cada centro anual que trata un compromiso presupuestario y de otras actividades.