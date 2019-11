Así será el encendido de las luces de Navidad

La estructura de luces de Navidad de la calle Larios recibe los últimos retoques antes del encendido este viernes e, incluso, se están haciendo pruebas de encendido que dan una idea de la imagen final que tendrá el bosque de Navidad que Iluminaciones Ximénez han concebido para este año.

La iluminación está prácticamente terminada, a falta de algunos retoques y terminar de probar el sonido. El estreno será el viernes a las 18.30 horas, en un acto que se ha convertido en el inicio oficial de la temporada de Navidad en Málaga, reuniendo a miles de personas en el Centro para asistir en directo al encendido de las luces y el primer pase del espectáculo navideño de luz y sonido en la calle Larios.

Para este año el Ayuntamiento de Málaga contará con la presencia del actor malagueño Antonio Banderas, que será el encargado de darle al botón para encender las luces. La inauguración del Teatro del Soho, con el musical 'A Chorus Line' ha sido uno de los eventos culturales y sociales de la ciudad este año, lo que le ha llevado a ser la persona elegida para inaugurar la Navidad en el Centro de Málaga. De hecho, tras el encendido tendrá que marcharse al teatro para el último ensayo antes de participar en el pase del musical a las 21.00 horas.

Tras el encendido, el cantante Blas Cantó será el encargado de dar un concierto en la calle Larios en el que repasará sus principales éxitos y su último disco 'Complicado'.

El montaje de la calle Larios lleva por título ' El Bosque de Navidad', ya que busca recrear una especie de bosque mágico de luz y color con ambiente navideño. El bosque tendrá 22 arcos y estará encendido durante 40 días, hasta el 5 de enero. Es un montaje para visitar de noche y de día, ya que ha sido concebido para que también sea muy llamativo sin las luces encendida.

Además, ofrecerá un espectáculo de luces y música que se hará tres veces cada día. Las sesiones serán a las 18.30, 20.00 y 21.30 horas desde el 29 de noviembre al 5 de enero. Una de las novedades es que se podrá escuchar 'Málaga canta', un villancico compuesto para la Escolanía de Sierra Blanca-El Romeral. Está interpretado por 190 voces con edades comprendidas entre los 6 y los 16 años. Esta pieza se sumará a las cinco canciones previstas inicialmente: 'All i want for Christmas is you', de Mariah Carey, 'Jingle bell rock', de Hilary Duff; 'En Navidad', de artistas de Operación Triunfo y 'Never Back Down', TSFH grabado por la Sofia Session orchestra éz choir.