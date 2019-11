Últimas pruebas del alumbrado de la calle Larios

Málaga estrena este viernes su alumbrado navideño. Esta tarde, los operarios de Ximenez han comenzado las pruebas de luces y sonido de cara a la inauguración del alumbrado que será a las 18.30 y correrá a cargo del actor malagueño Antonio Banderas. Todo está preparado para que mañana, un año más, Málaga cuente con uno de los alumbrados más espectaculares, modernos y novedosos no solo de España sino de Europa.

A partir de las 17.45 horas han comenzado a encenderse las luces de calle Larios, provocando una agradable sorpresa entre los curiosos que paseaban por la concurrida vía. Durante las pruebas de sonido, se han podido escuchar una de las canciones que componen el repertorio que sonará desde mañana hasta el 5 de enero: 'Never back down', canción del año 2015 que pertenece al álbum Battlecry, de la productora de música épica más famosa del mundo, Two Steps From Hell. Respecto a la música que sonará mañana en el alumbrado, las canciones que los malagueños podrán escuchar serán las siguientes: 'All I want for Christmas is you', de Maríah Carey; 'Jingle Bell rock', de Hillary Duff; 'En Navidad', por Javián, Alex, David Bustamante y Academia OT con Rosa, además de 'Never back down'. Escucha las canciones del bosque de la calle Larios. Una de las novedades de este año es el villancico 'Málaga Canta' compuesto para la Escolanía de Sierra Blanca-El Romeral e interpretado por más de 190 voces con edades comprendidas entre 6 y 16 años.

La ciudad es pionera en el uso de energía sostenible y el consumo para el conjunto de la iluminación del centro histórico y zonas emblemáticas está previsto que represente 9.676 euros frente a los 53.760 euros que costó hace 10 años.



Más espectáculos

habrá una actuación de Peneque El Valiente en la plaza de las Flores. Será a partir de las 18.00 horas.

Este año al espectáculo de luz y sonido de calle Larios se sumarán el espectáculo 'El Árbol de la Navidad', en la Alameda , y el 'vídeomapping' 'Cuento de Navidad' en Alcazabilla . El acto inaugural de estos será a continuación del de calle Larios. Además, el día de la inauguración del encendido, y como ya es tradicional,. Será a partir de las 18.00 horas.

El Bosque de la Navidad' es el título de la ambientación y el espectáculo de luces y sonido para la calle Larios de Málaga. La vía más conocida internacionalmente de la ciudad se convertirá durante 40 días en un bosque con 22 arcos. Es un montaje para visitar tanto de noche como de día. Además, una vez más habrá sesiones de luces y música que lo hacen aún más distintivo y espectacular. y el espectáculo de luces y sonido para la calle Larios de Málaga. La vía más conocida internacionalmente de la ciudad se convertirá durante 40 días en un bosque con 22 arcos. Es un montaje para visitar tanto de noche como de día. Además, una vez más habrá sesiones de luces y música que lo hacen aún más distintivo y espectacular. Los horarios de los pases son a las 18.30, 20.00 y 21.30 horas , todos los días, desde el 29 de noviembre al 5 de enero.



Tráfico cortado