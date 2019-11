Antonio Banderas enciende la Navidad de Málaga

Miles de personas inundaron la calle Larios y sus aledaños para asistir al encendido de las luces de Navidad. Desde bien temprano, los malagueños se agolparon frente a la estatua del Marqués de Larios para asistir a la inauguración del alumbrado, que este año corría a cargo del acto malagueño Antonio Banderas.

A ver qué canciones ponen este año, se escucha conversar a un grupo que acaba de bajar del autobús. Queda más de una hora para que la calle Larios se ilumine y un centenar de personas ya merodean por los alrededores del escenario para coger el mejor sitio y no perderse ni un detalle de cómo el actor malagueño, Antonio Banderas, pulsa el botón que iluminará la arteria del centro de la ciudad durante el próximo mes y que dará inicio a la temporada de navidad en la capital malagueña.

El ambiente, una mezcla de impacientes que aguardan en primera línea para no perderse detalle del encendido navideño y personas recorren las calles del centro cargadas con bolsas y abriéndose camino con aire apresurado. Y es que si a la expectación que genera cada año el encendido de las luces, con el añadido de que este año el encargado de presionar el botón es Banderas, le sumas el ya mítico Black Friday, el resultado es un viernes tarde muy concurrido en el centro de la ciudad.

Espera en la calle Larios

Centenares de personas se han dado cita esta tarde en el centro para ser testigos de cómo, un año más, la navidad se enciende en Málaga. El DJCarlos Moreno, El Pulpo, ameniza la más de media hora de espera y a golpe de música pone a bailar a los malagueños y visitantes que van llegando y buscando un hueco para no perderse este espectáculo y formar parte del flashmob improvisado.

Banderas hace su aparición junto al alcalde la ciudad, Francisco de la Torre, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. El actor, que confiesa ante más de un centenar de personas sentirse abrumado por tal gentío, bromea sobre el alumbrado que está a punto de encender: "Entonces, ¿tenemos las luces más bonitas?". Ante el sí de todos los malagueños y visitantes que aguardan expectantes el encendido, un Banderas visiblemente emocionado se dispone a pulsar el botón que hará que la ciudad se ilumine durante los próximos días de Navidad.

Una vez hecho los honores, los 22 arcos que componen el Bosque de la Navidad que la empresa de Iluminaciones Ximenez han diseñado para estas navidades iluminaron la calle Larios ante la mirada de más de un centenar de personas que contemplaron el espectáculo de luces y música que se prolongó durante más de diez minutos con canciones como el villancico 'Málaga Canta' o el mítico 'All I want for Christmas is you'.