Málaga lidera el crecimiento económico andaluz y nacional

El próximo 2 de diciembre se cumple un año de las elecciones andaluzas, que dejó un nuevo panorama político en la comunidad autónoma, protagonizado por un gobierno de coalición entre el Partido Popular y Ciudadanos. Los populares han hecho un balance de estos diez meses de mandato, "que ha sentado mejor" a Andalucía y Málaga, que crece a un ritmo del 2,7% y supera la media andaluza y nacional.

Durante la mañana del viernes se ha celebrado una reunión del Comité de Dirección del PP malagueño, a la que ha asistido el consejero de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior de la Junta de Andalucía y Portavoz de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo y el diputado nacional, Pablo Montesinos. El portavoz de la Junta ha resaltado la importancia de las "elecciones del cambio" del pasado mes de diciembre, que ha dado como resultado un gobierno "que está funcionando, que da buen resultados, que cree en las posibilidades de Andalucía y que hace las cosas de otra manera", afirmó.

Elías Bendodo ha definido a Málaga como "locomotora de la economía andaluza que está liderando el crecimiento económico en España". La provincia lidera el crecimiento económico de la provincia y se sitúa por encima del doble de la media española. Se debe, según el portavoz andaluz a la "estabilidad del gobierno que baja impuestos y reduce trabas burocráticas y apuesta por la sociedad y las empresas andaluzas y malagueñas".

En la misma línea, Bendodo ha asegurado que la Junta está trabajando en soluciones para los "problemas históricos" que la institución tenía con la provincia. Un ejemplo al que ha hecho referencia el portavoz es al del metro del distrito 'Vailén-Miraflores' con dirección al nuevo hospital, que no irá por la superficie, tal y como prometió el presidente Juanma Moreno o a la situación de 50.000 familias de la provincia, que tienen una vivienda en situación de irregularidad, sobre todo en las zonas de interior: "Queremos darle certeza legal a los adquirentes de buena fé de viviendas en el campo a través de herramientas que van a poner a disposición de los ayuntamientos", adelanta.

Uno de los "símbolos" de este nuevo gobierno con la provincia, según el consejero de la Presidencia, es "ponerle cariño a los problemas de Málaga" como es el caso de la falta de accesos del PTA que generaba atascos. "En un mes, con una inversión menor de dos millones haciendo una rotonda y un carril reversible ha resuelto el problema", comenta. Algo que ha supuesto un "cambio de prioridad", que plantea la ampliación del Parque Tecnológico.

En la misma línea, ha comunicado que han entregado licencias a los chiringuitos que se encontraban en una situación "en el limbo jurídico" o el proyecto de los Baños del Carmen o el Convento de la Trinidad, del que presumen de tener un proyecto de uso cultural vinculado a colecciones arqueológicas de la Junta o la apertura de la Escuela de Formación Cio Mijas o La Cónsula: "Las cosas no eran tan complicadas, solo era ponerle interés", sentencia.

Asimismo, ha resaltado que este viernes se ha sacado a licitación por valor de algo más de dos millones de euros el anteproyecto para el tercer hospital, lo que es "un gran paso" para que se materialice.

Con respecto a la situación en Andalucía, Bendodo ha afirmado que la comunidad lidera el número de autónomos, de exportaciones y afiliación a la Seguridad Social, "cuestiones donde siempre había estado en la cola", según Bendodo. Asimismo, el portavoz ha asegurado que la comunidad "se ha convertido en dique de contención del peor socialismo de la historia", tras conocerse la sentencia de los ERE y el prepacto para la formación del Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos.

Ha hecho hincapié en la bajada de impuestos como "la clave del éxito" de este nuevo gobierno. "Bajando impuesto se genera más actividad económica, por lo que se genera más empleo y se puede recaudar más para mejorar los servicios públicos", afirma el consejero de la Presidencia, que recuerda que la Junta está bajando de forma progresiva el IRPF, actos jurídicos documentados, transmisiones patrimoniales y que esta situación coincide con el repunte de la economía andaluza: "No puede ser casualidad", sentencia.

Asimismo, ha acusado a los socialistas y a la coalición morada de querer incrementar la recaudación andaluza en 2.000 millones de euros: "Un sablazo a los andaluces", comentó. Vaticina que esta propuesta puede ser "la antesala de lo que quiere que se produzca a nivel nacional", afirma.



Panorama político nacional

El diputado nacional popular, Pablo Montesinos, ha hecho un balance de la situación política actual. Ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de mantenerse en silencio y seguir "escondido" tras "atravesar todas las líneas rojas con tal de permanecer en el Palacio de la Moncloa", afirma. Ha recordado que el socialista lleva dos semanas sin dar una rueda de prensa.

Montesinos recrimina a Sánchez las acciones que está llevando a cabo y que en su momento, aseguró que no haría con respecto al pacto con Pablo Iglesias "del que no sabemos ningún detalle", afirma. En la misma línea, acusa al presidente en funciones de negociar con Bildu o independentistas. "La palabra de Sánchez ya no vale nada".

El diputado nacional asegura que el Partido Popular, "va a estar ejerciendo una oposición firme y responsable defendiendo el interés de todos los españoles". Insiste en que la formación azul va a seguir pidiendo responsabilidades a Sánchez con respecto a la sentencia de los ERE.