La Junta desarrolla una web de familias

Uno de los ejes centrales de este nuevo gobierno es la familia y su interés en recuperar el concepto de esta palabra. Una de las formas de visualizar la importancia es a través del desarrollo de la web de familias, a través de la cual los andaluces interesados pueden acceder a todo tipo de información relacionada con las acciones que realizan desde la Junta en esta materia. A la presentación ha acudido el delegado de Salud, Carlos Bautista y la secretaria general de Familias, Ana Carmen Mata.

El delegado ha hecho hincapié en la importancia de las familias en este nuevo gobierno, siendo "el eje vertebrador" de la sociedad."Tenemos que tener en cuenta que hay muchas políticas trasversales que afectan a la familias", afirmó.

Uno de los objetivos de esta plataforma online es aglutinar las acciones de las consejerías relacionadas con las familias, puesto que se encontraban con "una dispersión de la información generada", comentó Carmen Mata. En esta web se reúne información de las diferentes tipologías de familias "para que tengan respuesta en cada etapa", siendo este espacio una "una herramienta útil para todos nosotros a la hora de requerir cualquier información que en cualquier momento requeramos", explicó Mata.

La idea es que la web sea un espacio "dinámico que vaya cambiando en función de las necesidades que nos vayan trasladando las diferentes tipologías de familia", comentó la secretaria general. A ella se une una aplicación móvil con capacidad para hacer gestiones como la renovación del carnet de familia numerosa. "Podemos usar las nuevas tecnologías para facilitar el día a día de todos los andaluces", explicó Mata.

Asimismo, también están trabajando en diferentes decretos para facilitar los trámites de la renovación del carnet de familia numerosa, para que estas no tengan que hacer estos trámites si la situación no ha variado, siendo este un aspecto importante de la delegación. El delegado comentó que, a su llegada al departamento de Familias, había más de 4.000 títulos de familia numerosa pendientes de expedición. "Un departamento que no funcionaba en unas instalaciones insuficientes", aseveró. Una de las medidas fue, llevar a cabo un Plan de Choque para contratar personal y mejorar las instalaciones "para que expedir un carnet no se convierta en un callejón sin salida", afirmó.

Una de las acciones de la Junta ha sido crear una Secretaría General de Familias, al amparo de la Consejería de Salud y Familias "para atender todas las necesidades que los andaluces tienen en sus distintas etapas de la familia", comentó Ana Carmen Mata. Ha adelantado que se está trabajando en un Plan de Apoyo a la Familia para los próximos cinco años, a esperas de hacer un diagnóstico de la situación y las necesidades. Uno de los objetivos es crear la categoría de Familia Monoparentales, acreditadas con un carnet, que les permita acceder a ayudas sociales. "No tenemos un registro de familias monoparentales", acusó Mata. En este sentido, el objetivo final de la Junta es la Ley de Familias Andaluzas para que las familias puedan tener un respaldo legal.



Sanidad



El delegado se ha mostrado claro a la hora de hablar sobre el revuelo causado estos días ante la falta de personal y cama en los hospitales malagueños. Carlos Bautista acusa a la izquierda "que ha sido la causante del gran colapso de la sanidad en Andalucía durante 37 años". "Esa es la herencia que hemos recibido de doña Susana", aseveró.

Bautista defiende el trabajo que está realizando la Junta en estos nueve meses de gobierno: "Hoy en Málaga hay más médicos que nunca, hay más enfermeros que nunca, hay más hospitales abiertos que nunca, se ha rescatado una obra abandonada en el Costal de Sol, se están trabajando en dos pabellones en el hospital de Torremolinos", argumentó.

Asegura que esto es una propaganda por parte de los socialistas para "que a los andaluces se nos olviden otros aspectos más críticos políticos que han salpicado a estos gobiernos progresistas que hemos tenido", afirmó. En la misma línea, Carlos Bautista recuerda que, desde el gobierno, van a seguir trabajando en la sanidad "con las mayores inversiones de la historia de la comunidad en sanidad, educación e igualdad".