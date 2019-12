Sindicatos ponen fin a las protestas sanitarias en Málaga con los primeros contratos del SAS

Dos meses de protestas sindicales semanales y un calendario previsto con nuevas movilizaciones a nivel regional en las semanas venideras comienzan a dar los primeros resultados. Los sindicatos CCOO, UGT y Csif paralizan las concentraciones que llevan a cabo todos los jueves tras iniciar por parte de la Consejería de Salud las primeras contrataciones.

El nuevo gerente del SAS, Miguel Ángel Guzmán, se estrena en el cargo autorizando a todos los hospitales y centros de salud de las provincias las contrataciones que requieran tras sufrir la sanidad andaluza unos meses de octubre y noviembre sin ninguna contratación. El secretario general en Málaga de CCOO, Rafael González, ha asegurado que desde que conocieron la noticia el pasado viernes ya se han contratado todas las vacantes de pinche que había en el Hospital Regional, a lo que se suman 33 celadores y 16 auxiliares administrativos. En el Hospital de Ronda la contratación está próxima al cien por cien y en el Clínico se prevé que para el 15 de diciembre esté la plantilla al completo. Además, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) iniciará una mesa de negociación con los sindicatos a partir del día 18.

Ante este nuevo escenario, los sindicatos han aparcado las movilizaciones pero aseguraron que estarán vigilantes. La mayoría de las contrataciones se están realizando con fecha de expiración para el 31 de enero y temen que solo sea un adelanto de las contrataciones de Navidad y en unas semanas la situación vuelva a estar como en las últimas semanas. "No nos fiamos por eso en enero volveremos a reunirnos a ver cómo están las cosas. Si no siguen las contrataciones, volveremos a movilizarnos", aseguró Rafael González.

La situación saltó a inicios de octubre cuando el SAS no permitió la renovación de 300 profesionales de diferentes categorías en Málaga, a lo que se ha sumado la falta de contrataciones en estas semanas, con la sobrecarga asistencial que han tenido los profesionales y las restructuraciones continuas por parte de las gerencias para mantener la asistencia sanitaria. Las primeras concentraciones fueron convocadas por CCOO e incluso se unieron semanas después UGT y Csif, que han continuado hasta la actualidad, y Sindicato Médico y Satse solo han estado presente algunas semanas.

A pesar de los esfuerzos por parte de las direcciones hospitalarias, en estas semanas se han cerrado hospitales de día, plantas de hospitalización y con las primeras bajadas de temperaturas se han colapsado las Urgencias, a pesar de que el pico de alta frecuentación por patologías invernales aún no se ha dado en la provincia. Asimismo, la situación ha motivado el cese de algunos altos cargos en la sanidad andaluza como el gerente del SAS Miguel Moreno Verdugo, que no ha estado exento de polémica tras ser el candidato para dirigir el Hospital Regional después de esta situación. Al final no se ha producido el cambio y el todavía gerente del Hospital Regional, Víctor Baena, se mantiene al frente hasta dentro de unos días, cuando dejará el cargo tras ser cesado.