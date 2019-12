Colas durante la madrugada para poder pasar la ITV

Todo comenzó el pasado mes de octubre, cuando la Junta de Andalucía no autorizó las contrataciones del personal eventual, en torno a 400 puestos de trabajo de la plantilla de la empresa pública Verificaciones Industriales de Andalucía (Veiasa), encargada de realizar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). De una plantilla de 1.300 personas fijas que conformaban el personal de la empresa. Esta situación ha provocado que se formen largas colas de vehículos durante la madrugada, donde se pasan hasta 8 horas esperando para pasar la inspección, convirtiéndose algo cotidiano en una completa odisea.

Todo eso viene derivado del Real Decreto-ley 3/2012, de reajuste del sector público en Andalucía, que provocó un retroceso y congelación en las contrataciones, que ha desembocado en un déficit de plantilla, que no se actualizan en los últimos años y eso no ayuda en absoluto a poder realizar el servicio. Si no actualizas la plantilla y solo han autorizado los últimos años el 50% de la tasa de reposición, no ayuda en absoluto a poder realizar el servicio.

Más de 300 personas se movilizaron y protestaron frente a la sede de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, en Sevilla, tras la decisión de la Junta de no renovar los contratos al personal eventual y tampoco realizar más contrataciones. CCOO, que denunció esta situación, exigió inmediatamente a la Administración que autorice a la empresa pública Veiasa para que contratase puestos de personal eventual a indefinidos y así cubrir 200 puestos estructurales necesarios en la plantilla, entre inspectores técnicos y administrativos.

Además, Veiasa, la empresa que presta el servicio de ITV en Andalucía, no cuenta con ninguna partida presupuestaria, ya que el Gobierno tenía el presupuesto cerrado. El sindicato denució que esta decisión desembocaría en una sobrecarga de trabajo para la plantila fija y una notable pérdida de la calidad del servicio. Las movilizaciones llegaron al Parlamento de Andalucía, donde se trató el tema.

En Veiasa tienen unos protocolos y procedimientos de inflexión auditados por ENAC, para garantizar el servicio y, en el momento que se deja de contratar, las citas se acumulan. Entre las consecuencias también destacan la apertura de nuevas ITV, tanto fijas como móviles, como la de El Viso en Málaga y una ampliación del horario de atención al público sin dotarlas de personal de nueva incorporación para prestar el servicio.

Sin embargo, las protestas dieron sus frutos y desde la semana pasada se empezaron a realizar contrataciones de personal. No obstante, lo ocurrido mermó muchísimo la plantilla y acabó repercutiendo al cliente, ya que hay menos citas por lo que va aumentando cada vez más la lista de espera, que van de un mes y medio a dos meses. En Jaén, por ejemplo, debido a los recortes, las citas para pasar la revisión se han alargado hasta febrero. En Málaga, por ejemplo, hasta enero. Se da en una situación muy inoportuna, porque ahora, al final del año, hay gente que se va de vacaciones estas navidades y muchos usan el coche y necesitan irse con la ITV pasada, además de la merma en los profesionales del transporte para realizar sus tareas.