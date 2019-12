¿Qué comercios abrirán esta Navidad en Málaga?

Desde el pasado 29 de noviembre, con el encendido de las luces de Navidad en calle Larios, el ambiente navideño se está haciendo notar en el corazón de Málaga. Esta semana, con motivo del puente de diciembre, el día 6 (día de la Constitución) no abrirá ningún comercio en Málaga. No obstante, las grandes superficiales comerciales de Málaga abrirán el día 9, que este año es festivo debido a que el día de la Inmaculada cae en el domingo 8.

Así, los malagueños podrán continuar las compras navideñas en los centros comerciales de la provincia, que estarán disponibles en horario habitual. El Corte Inglés, Larios Centro, Vialia, Rosaleda, Plaza Mayor, La Cañada, La Verónica, La Trocha, el centro comercial de La Cala y El Ingenio tienen prevista su apertura habitual, desde las 10.00 hasta las 22.00 horas. Además, las cadenas de alimentación más importantes de Málaga como Lidl, Carrefour, Eroski y Mercadona abrirán sus puertas también el próximo lunes.

A partir del 9 de diciembre y durante toda la Navidad, los comercios tienen prevista la apertura normal sin descanso, incluidos los domingos 22 y 29 de diciembre, y el 5 de enero, con la noche de los Reyes, en el que además se retrasará la apertura habitual. Sólo habrá dos excepciones, el 25 de diciembre y el 1 de enero, que sí se mantienen como festivos completos para el comercio en la provincia. Además, los días 24 y 31 de diciembre se reducirá el horario de apertura en algunos centros comerciales y tienda.