La Seguridad Social desmiente que su SMS sea una estafa

La Tesorería General de la Seguridad Social ha estado enviando, durante este último mes, una serie de sms al teléfono móvil de los trabajadores y trabajadoras de la provincia, lo que ha hecho saltar la alarma en WhatsApp y las distintas redes sociales. El bulo de que este mensaje era una falsa y que los destinatarios podrían llegar a ser víctimas de una estafa ha corrido como la pólvora. El director de la Tesorería General de la Seguridad Social ha asegurado que este sms no solo no es una estafa sino que es muy importante que los usuarios de la provincia accedan a él para consultar los datos sobre su vida laboral.



La Tesorería General de la Seguridad Social ha enviado durante este mes un total de 766.735 informes de vida laboral y bases de cotización a los trabajadores y trabajadoras de la provincia, cifra que supone un 3,41% del total nacional. En Málaga, 179.857 han sido remitidos por correo ordinario y 586.878 mediante un sms a través del teléfono móvil. En este sentido se enmarca el revuelo que se ha originado en las redes sociales, ya que en el último mes se ha expandido el bulo de que el sms emitido por la Seguridad Social era una falsa y que los destinatarios podrían ser víctimas de una estafa.



El director de la Tesorería General de la Seguridad Social, Óscar Bujalance, ha ofrecido en la mañana de hoy una rueda de prensa en la que ha querido aprovechar la ocasión para desmentir el bulo que concierne al sms enviado para que los trabajadores y trabajadoras de la provincia puedan acceder al informe sobre su vida laboral. En este sentido, Bujalance ha insistido en que el mensaje no solo no es una estafa sino que es muy importante que los usuarios accedan a él y comprueben los datos de su vida laboral.





Si recibes un SMS con motivo de la Comunicación anual de vida laboral de la TGSS, haz clic en el enlace que te permitirá acceder al servicio de la Sede electrónica de la Seguridad Social.

¡No es un bulo! pic.twitter.com/8aPVW28hTk — Información TGSS (@info_TGSS) 25 de noviembre de 2019

En este informe constan losen los que se ha estadoen cada una de las actividades laborales; las; el, si lo hubiese, y elque ampara en cada situación. Además, junto a este habitual informe, este 2019 se incluirá un, con la, para aquellos que hayan estado de alta durante el pasado año por empresas que hayan efectuado liquidaciones de cuotas mediante el Sistema de Liquidación Directa.Esta campaña estáde la provincia, que hayan permanecido dedurante al menos un día cualquiera, en los regímenes del sistema de la Seguridad Social, durante los, ya que el pasado 2018 no se llevó a cabo el informe. Los datos de los informes que en ella se desprende varían en función de los datos que del usuario disponen y de la edad de cada uno de los usuarios.En el caso de no disponer del teléfono móvil del trabajador, el informe se remitirá mediante correo ordinario, en papel. De lo contrario, de disponer de un teléfono de contacto, el usuario recibirá un sms que les informará de que ya disponen del informe en la, en el servicio 'Comunicación de Vida Laboral y Bases de Cotización a los trabajadores', del apartado Ciudadanos e Informes. Además, aquellos usuarios que lo necesiten podrán acudir a alguna de laspara poder obtener esta, ya que "intentamos ser una administración moderna, eficaz y cercana al ciudadano", asegura director de la Tesorería General de la Seguridad Social.Óscar Bujalance ha resaltado la importancia de que los trabajadores accedan a comprobar los datos de su vida laboral y las bases de cotización, para. En el caso de aquellos usuarios que tengan más de 60 años, el informe incluirá todas las bases de cotización de los últimos 21 años. Estos datos son fundamentales a la hora de recibir prestaciones como son las pensiones de jubilación, ha recalcado el director.