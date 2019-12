Oftalmología en Vithas Xanit, una de las plataformas láser más avanzadas de la provincia de Málaga

Vivimos en un mundo en el que la tecnología progresa cada día y nos aporta soluciones cada vez más avanzadas y eficaces a los problemas de salud. En Vithas Xanit, conscientes de la importancia de ofrecer lo mejor a nuestros pacientes, disponemos de la última tecnología en todos nuestros servicios. Es el caso de oftalmología, que incluye casi todos los procedimientos diagnósticos y terapéuticos disponibles en la actualidad, desde la consulta clínica hasta el tratamiento de cualquier problema de visión. Este servicio cuenta, además, con las plataformas láser más avanzadas de la actualidad, como, por ejemplo, el láser femtosegundo, el láser teneo o el recientemente incorporado láser para el tratamiento del glaucoma.

"En Vithas Xanit Internacional contamos con un amplio equipo médico, de gran experiencia, formado por 10 oftalmólogos, tres optometristas y dos auxiliares y apoyados por instrumentistas de quirófano especializados en oftalmología, anestesistas, etc.", explica el dr. Cilveti, responsable de este equipo.

"En especialidades como la oftalmología, a pesar de tener un órgano objetivo aparentemente pequeño como es el ojo, la subespecialización es muy alta. En Vithas Xanit contamos con oftalmólogos dedicados a facetas concretas de la oftalmología, teniendo definidas unidades como la unidad de retina médica y quirúrgica, la unidad de cirugía refractiva, oculoplastia, glaucoma, catarata, etc.", añade el especialista

El servicio está liderado por el dr. Ángel Cilveti, que cuenta con una amplia experiencia de más de treinta años. A lo largo de su trayectoria, el dr. Cilveti ha prestado servicios en el Servicio Andaluz de Salud y, en los últimos 15 años, también en diferentes centros privados. Es especialista en diferentes facetas de la oftalmología como la retinopatía diabética, el trasplante de córnea y, durante casi dos décadas, también en cirugía vitreoretiniana. El dr. Cilveti tiene una larga trayectoria docente e investigadora en la Universidad de Málaga como profesor de Anatomía Humana y, desde 1988, de Oftalmología. Pertenece a diversas sociedades médicas, y posee varios títulos de médico especialista.



Plataforma láser de Vithas Xanit Internacional

LÁSER FEMTOSEGUNDO

Se trata de un sofisticado instrumento que permite realizar diferentes incisiones en tejidos oculares sin cortes mecánicos, solo volatilizando moléculas del tejido que nos permiten separarlos. Esto se logra con niveles de precisión impensables con otros métodos y, gracias a esta propiedad, lo usamos para solucionar casos de miopía, presbicia, astigmatismo e hipermetropía, así como en el tratamiento de las cataratas.

En la cirugía de cataratas este láser, al prescindir de los instrumentos de corte que usan otros sistemas anteriores, mejora el rendimiento y la precisión, reduciendo, además, al mínimo el uso de ultrasonidos durante el acto quirúrgico. La asistencia por ordenador de la cirugía mejora aún más la precisión de la intervención. Esta mayor precisión en las incisiones permite una recuperación más rápida, una mayor calidad visual, con menos aberraciones corneales y menor astigmatismo inducido tanto en la cirugía refractiva, de la presbicia como en la cirugía de cataratas.

LÁSER TENEO

El láser teneo permite tratar miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia y, asociado al de femtosegundo, constituye la más avanzada plataforma refractiva existente en la actualidad. Constituye la versión más avanzada del láser excimer y, entre otras cualidades, destaca la rapidez de las cirugías, que se realizan en varios segundos. El láser teneo incorpora la posibilidad de mejorar extraordinariamente la PRK realizando la ablación epitelial (primer paso de la cirugía PRK).

Recientemente este láser ha incorporado en Vithas Xanit Internacional un nuevo módulo que permite hacer la técnica PRK pero sin que las manos del especialista lleguen a tocar el ojo, se hace exclusivamente con el láser. Las ventajas de este láser frente a otras técnicas son la exactitud y la seguridad sobre todo, puesto que la alternativa a la desepitelización realizada con el láser es hacerla como ahora manualmente empleando alcohol diluido para retirar el epitelio corneal.

LASER PARA EL TRATAMIENTO DEL GLAUCOMA

Recientemente el hospital ha incorporado un novedoso láser para el tratamiento del glaucoma, una patología que afecta a unos 60 millones de personas en el mundo y que se considera la segunda causa de ceguera ya que, si no se trata, el diagnóstico es la pérdida de la visión. Se trata del láser cyclo G6, una modificación de otro sistema láser anterior para el tratamiento del glaucoma mediante destrucción del cuerpo ciliar. Este sistema láser permite, con una aplicación de unos segundos sobre la superficie del globo, reducir la presión intraocular significativamente. Sus indicaciones idóneas son los glaucomas de ángulo abierto, no muy avanzados, con unas aplicaciones indoloras que no necesitan la apertura del globo ocular.

Aunque el glaucoma es una patología que no se puede curar por completo, con este láser se consiguen reducir los valores de la presión intraocular que están elevados, sustituyendo de esta forma el uso de fármacos en forma de colirios (que, con el paso del tiempo, van perdiendo eficacia para bajar la presión del ojo) De esta forma evitamos tener que añadir otros o cambiarlos para lograr la reducción necesaria de la presión intraocular. Su uso está muy indicado para reducir el tratamiento con colirios y especialmente en aquellos pacientes que los toleran mal por enrojecimiento y las molestias que en general provocan.

También conseguimos evitar los tratamientos quirúrgicos para el glaucoma, que suelen ser agresivos y a veces dan lugar a otros problemas en el ojo, como la formación de cataratas o malestar ocular.

Aunque existen también procedimientos con láser encaminados a bajar la presión que pueden usarse solos o combinados con los colirios, el láser cyclo G6 es el más novedoso de estos procedimientos, que, con una modificación respecto al procedimiento original, consigue reducir la cantidad del humor acuoso que se produce durante la intervención, reduciendo de forma satisfactoria la presión del ojo asociada al glaucoma.