Mariah Carey agradece a Málaga que "All I want for Christmas is you" amenice la iluminación de Navidad

La cantante y actriz Mariah Carey ha agradecido a la ciudad de Málaga que amenice la iluminación de Navidad de la céntrica calle Larios con su conocido 'All I want for Christmas is you', uno de los temas que el Ayuntamiento ha incluido para los pases diarios que ponen música a las luces navideñas.



Tras el vídeo de una fan en el que se puede ver parte del espectáculo de luces navideño de la capital malagueña, Carey cita el mensaje con las palabras 'Gracias, Málaga' y emoticonos. En una hora el mensaje de Twitter acumula más de 2.600 Me Gusta y supera los 800 retuiteos.



Desde el pasado 29 de noviembre, y hasta el próximo 5 de enero, el himno navideño por excelencia de Mariah Carey es uno de los que suenan en cada uno de los tres pases diarios en calle Larios.





Además, se ameniza el alumbrado con otras piezas musicales comode la Escolanía Sierra Blanca-El Romeral;de Hilary Duffde Javián, Alex, David Bustamante y Academia OT con Rosana y 'Never Back Down (Battlecry)', TSFH recorded by the Sofia Session orchestra éz choir- Never Back Down (Battlecry).La cantante y compositora estadounidense comenzó su carrera en. Actualmente está inmersa en una gira que estos días la lleva a. En febrero de 2020 tiene varias citas en. En España actuó el pasado mes de junio en Barcelona y en diciembre de 2018 en Madrid, en plenas navidades.