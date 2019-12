El PSOE critica que Junta "no tiene ninguna voluntad" de llevar el metro al PTA

El parlamentario andaluz del PSOE Francisco Conejo ha criticado que el Gobierno de PP y Ciudadanos (Cs) "no tiene ninguna voluntad" de llevar el metro al Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), en el distrito de Campanillas de Málaga, tras una respuesta de la Consejería de Fomento en la que "no da plazos, ni partidas ni nada concreto".

"Dicen que no lo descartan pero no contestan nada", ha lamentado Conejo. En la respuesta parlamentaria, consultada por Europa Press, se indica que la Junta de Andalucía "no ha descartado en ningún momento acometer la ampliación del metro al PTA y al distrito de Campanillas".

Así, añade el Ejecutivo autonómico, la Consejería, a través de la Dirección General de Movilidad, está desarrollando el 'Plan de Transporte Metropolitano del Área de Málaga. Plan de Movilidad Sostenible', una iniciativa que "desarrollará el documento inicial estratégico".

En las fases posteriores del mismo, sostiene el departamento de Marifrán Carazo, "definirá las actuaciones y alternativas previo análisis de coste-beneficio que garantice la rentabilidad social de las infraestructuras que se planifiquen".

Conejo ha señalado que la respuesta de la consejera "confirma que el Gobierno de las derechas no tiene ninguna voluntad de llevar el metro al PTA y Campanillas".

"Cuando desde el PSOE pedimos información concreta sobre este proyecto, el Gobierno no aporta ninguna información que demuestre que se vaya a acometer", ha sostenido el socialista, quien ha acusado al máximo responsable de la Junta, Juanma Moreno, de "mentir" en la campaña de las elecciones del 2 de diciembre de 2018 "cuando anunció que en un par de años el metro llegaría al PTA si era presidente de Andalucía".