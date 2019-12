El PSOE pide al Ayuntamiento la recuperación del Olivar de San Isidro en Churriana

El concejal del Grupo Municipal Socialista Salvador Trujillo ha exigido al equipo de gobierno de Málaga la apertura al público del Olivar de San Isidro, un espacio localizado en el distrito de Churriana en el que "desde hace años las familias acuden para reunirse y hacer barbacoas" en una zona segura y habilitada para ello, con contenedores para residuos orgánicos y no orgánicos. Sin embargo, "el Ayuntamiento le ha echado el cierre" a esta zona de esparcimiento hace seis meses "y no lo ha vuelto a abrir, acabando con la posibilidad de que los churrianeros y visitantes puedan pasar un día de campo con servicios dignos en instalaciones seguras para el medio ambiente", ha manifestado Salvador Trujillo.

El socialista ha advertido de que "algunas familias no han desistido de acudir a este lugar, pero como la puerta está cerrada se quedan en el entorno del recinto del Olivar de San Isidro". La consecuencia directa "es negativa para el medio ambiente", puesto que los usuarios de este lugar siguen usándolo como zona de esparcimiento, pero al lado cerrado de la valla, luego no tienen acceso a la zona de seguridad para la barbacoa, "con el consecuente riesgo de incendio", además de que "dejan la basura en el suelo porque no hay contenedores habilitados para la basura orgánica ni para los plásticos".

En esto, el edil del PSOE ve "una actitud irresponsable de los usuarios, pero también lo es por parte del Ayuntamiento, que debería abrir de nuevo el Olivar de San Isidro al público para ofrecer un lugar seguro para hacer barbacoas con contenedores de residuos al alcance de la mano", ha reclamado Trujillo. El concejal ha exigido al equipo de gobierno del PP y de Ciudadanos que "se tomen en serio la apertura urgente de este lugar los fines de semana y festivos, para que los churrianeros y los visitantes del distrito tengan una oportunidad de ocio en el campo sin contaminar el entorno con desperdicios".

Para el Grupo Municipal Socialista, "una ciudad moderna debe permitir también el mantenimiento de nuestras tradiciones, y las romerías como las que se celebran en el olivar de San Isidro lo es", ha manifestado Salvador Trujillo. Según el edil del distrito de Churriana, "los socialistas estamos comprometidos con la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y con los objetivos que garantizan la vida de los ecosistemas terrestres, en el marco de una accio?n permanente por el clima, uno de nuestros grandes recursos".

Por eso, "debemos garantizar el uso de los recursos de la naturaleza con todas las garantías de que ese disfrute sea seguro para el medio ambiente", ha manifestado Salvador Trujillo. Asimismo, "debemos asegurar la pervivencia del medio ambiente, pero sin privar a nuestros vecinos y vecinas del disfrute de nuestro mar, montes y ri?os. Le debemos mucho a la situación geográfica de Málaga y, por eso, desde el Ayuntamiento debemos implantar medidas de protección, abriendo zonas como el Olivar de San Isidro, con lugares habilitados para barbacoas con seguridad", ha sentenciado el edil.