Los hermanos de San Juan de Dios buscan casa en el Centro

El director gerente de los centros de San Juan de Dios en Málaga, José Luis Fuentes Valdés, señala que la Casa de Acogida que adquirieron hace 28 años se ha quedado pequeña para atender a las personas que duermen en la calle y pide ayuda institucional para encontrar otra más amplia en el Centro Histórico

«La estrategia de la orden, en su momento, fue la de hacer las cosas. Ahora, además hay que contarlas para que todo el mundo sepa lo que hacemos», explica José Luis Fuentes Valdés, director gerente de los tres centros de San Juan de Dios en la provincia de Málaga.

El responsable explica que, en total, cuentan con seis religiosos y cerca de 450 trabajadores que atienden a alrededor de 500 personas, entre los dos centros de Málaga y el de Antequera.

Los enfermos mentales, las personas que viven en la calle y los ancianos son las tres prioridades de la centenaria orden religiosa porque, como explica José Luis Fuentes, «cuando hay una necesidad que cubrir, una carencia en la sociedad, la Orden de San Juan de Dios actúa».

Así lo hicieron en 1991, cuando, tras pedir un préstamo, pudieron comprar una casa en la actual plazuela de San Juan de Dios, para abrir un Centro de Acogida para personas sin hogar. «Empezamos a acoger a gente que estaba en la calle y como el Ayuntamiento tenía la necesidad de cubrir esa carencia, se firmó un convenio por el que podemos atender a 25 personas marginadas sin hogar, de 18 a 65 años y varones», detalla.

Tiempo después, porque el centro cuenta con 37 plazas, se abrió el hueco a personas sin hogar que además tenían alguna adicción (droga, alcohol, juego...), «y como los hermanos de San Juan de Dios no tenían ninguna experiencia se contactó con Proyecto Hombre». Estas 12 personas han estado combinando la estancia en la Casa de Acogida con el trabajo en Proyecto Hombre. Pero a partir del próximo enero, la orden ha visto conveniente centrarse en el acogimiento y dejar que Proyecto Hombre siga con su trabajo, así que pasará a contar con 37 plazas de acogida, siempre con el objetivo de buscarles una salida laboral o de volver a unir lazos con sus familias para que la estancia sea de unos pocos meses. Además, cuentan con cuatro pisos de acogida en la capital.

Por este motivo, los hermanos quieren ampliar el convenio de 25 plazas con el Ayuntamiento y pedir una cita con el alcalde, «que en múltiples ocasiones nos ha transmitido la necesidad de plazas de acogida». En Málaga, de las personas sin hogar se encargan el albergue municipal, las Adoratrices –que acogen a mujeres– y los hermanos de San Juan de Dios, que acogen a hombres. «Pero estamos dispuestos a que en el Centro de Acogida también haya mujeres, estamos abiertos a otras posibilidades», señala el gerente.



Cambio de sitio

Las plazas, sin embargo, son muy pocas y como destaca José Luis Fuentes, la lista de espera para el Centro de Acogida es continua. Por eso, resalta la necesidad de buscar otro sitio, pero sin abandonar el espacio del Centro Histórico, donde están quienes viven en la calle.

«Hemos intentado irnos a otro sitio de muchas maneras pero para eso necesitas dinero y la orden ya no tiene», reconoce. Por eso, recalca: «Nosotros no podríamos optar a nada si no es con la ayuda del Ayuntamiento: o suelo público para construir o que se pueda rehabilitar, por medio de una subvención o vendiendo este sitio, pero para eso tendríamos que tener ya el otro».

El Centro de Acogida actual, informa, está calificado en el PGOU como equipamiento.



Los otros dos centros

Además, desde 1923 los Hermanos de San Juan de Dios cuentan en Málaga con el Centro Asistencial de San Juan de Dios –el antiguo Psiquiátrico de San José– en el que no dejan de invertir: «Hemos terminado la remodelación del antiguo edificio de Psicogeriatría y hace tres años y medio iniciamos la remodelación de todo el entorno, y hemos quitado rejas y barreras visuales», resume.

Y también con mucho esfuerzo económico la orden sostiene desde 2015 una gran residencia de ancianos en Antequera, cuando las Hermanitas de los Pobres no pudieron hacerse cargo de ella. «Nos dejaron 56 ancianos, con una pensión media de 600 euros, y la plaza tiene un coste de 1.500. La diferencia la está subvencionado la orden», detalla.

En la actualidad, ya son 86 las plazas y el objetivo es llegar a cien y modificar tanto la estructura del centro –con obras que concluirán en 2023– como «el modelo de atención».

Sólo así podrán acreditarlo ante la Junta para optar a que sea un centro concertado porque, como subraya el gerente, «nosotros por definición somos aliados estratégicos de lo público».