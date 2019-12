«Uno de los principales motivos para cambiar el recorrido fue la seguridad»

El último estudio de la Cátedra de Estudios Cofrades, financiada por la Fundación de Antonio Banderas, Lágrimas y Favores, y que dirige Benjamín del Alcázar, hablaba de un impacto económico directo en la ciudad por encima de los 100 millones de euros. Y ya imagínese a nivel de artesanos, el empleo que se genera, a nivel de hostelería o en sectores artesanales que si no fuera por las cofradías habrían desaparecido, o que hemos potenciado.

Tras tomar una de las decisiones más trascendentes de la historia de la Semana Santa malagueña como fue el cambio de recorrido oficial, Pablo Atencia, presidente de la Agrupación de Cofradías, explica que están trabajando en hacer mejoras en el nuevo itinerario; desgrana los proyectos para celebrar el centenario de la institución, que se cumplirá en 2021, y defiende la indudable aportación del fenómeno cofrade a la economía provincial y a oficios artesanales que si no fuera por las hermandades se habrían perdido

El presidente de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa, Pablo Atencia, tomó en la Semana Mayor de 2019 una de las decisiones más trascendentes de la historia de las cofradías malagueñas: el cambio de recorrido oficial, algo motivado por las demandas de mayor seguridad, entre otras causas. En esta entrevista, hace balance de su puesta en marcha, reflexiona sobre las mejoras estéticas u organizativas que se van a poner en marcha tras consensuarlas con los hermanos mayores y el Ayuntamiento, y repasa los actos previstos para celebrar los cien años de una de las instituciones más prestigiosas y queridas en la ciudad.

¿Cómo van los preparativos para celebrar los 100 años de la Agrupación en 2021?

Pues muy bien, estamos muy satisfechos porque la comisión que preside Luis Merino está trabajando a muy buen ritmo; empezó en 2015 con Pedro Gallego y luego se incorporó Luis Merino, el año pasado, en junio de 2018. Desde entonces, como ha coincidido con el nuevo recorrido oficial, ha hecho una labor callada con su equipo, que ha traído como consecuencia que hemos avanzado mucho en posibles patrocinadores, e instituciones, y en la parte organizativa, la estructura de todo, ahora estamos en la fase de darle más contenido. Se ha trabajado en el continente, que es un organigrama donde hay muchas áreas, una religiosa, otra formativa, otra cultural, social, ciudadana, expositiva, otra organizativa. A todas esas áreas se les está dando contenido, hay más de 50 personas trabajando, un número muy alto de hermanos mayores, y estamos empezando a darle contenido.

¿Qué puede destacar del programa?

Trabajamos en exposiciones, en una salida extraordinaria, el vía crucis del año 21, en un proyecto social importante y referente como un gran gesto como cristianos ante la sociedad, en el que vamos a ir de la mano del Obispado y de Cáritas. Y queremos hacer muchas actividades de tipo ciudadano, donde Málaga se convierta en la referencia de la religiosidad popular a nivel mundial. Al IV Congreso Internacional de la Semana Santa, que va a tener lugar en Málaga, queremos que vengan de todo el mundo. Nosotros trabajamos principalmente en la capital, la provincia, Andalucía y España y ya hemos llegado a parte de Europa y Sudamérica.

La valoración sobre el nuevo recorrido fue positiva para la Agrupación, pero se planteaban cambios o mejoras. ¿En qué mejoras se trabaja?

Los cofrades somos muy autocríticos, cuando termina la Semana Santa hacemos unos balances donde desglosamos absolutamente todo. Eso lo hicimos atendiendo a los medios de comunicación, a lo que nos decían los ciudadanos y a lo que nos han dicho los hermanos mayores y los cofrades. Eso lo plasmamos en un documento, que se expuso en una Junta de Gobierno, y la conclusión a la que llegamos era que había muchos elementos positivos, otros negativos y otros mejorables. La inmensa mayoría de las cuestiones que se plantearon eran mejoras. Eran principalmente cuestiones relacionadas con estética, de tipo organizativo. Ahora trabajamos en ello. Ayer –por el pasado jueves– tuvimos una Junta de Gobierno donde se planteó todo y hemos ido desglosando punto por punto, porque estamos trabajando, como siempre, de manera muy coordinada con el Ayuntamiento. Todas esas cuestiones que son de mejoras estéticas, de elementos urbanos, semáforos, decorativas como reposteros€ Sobre todo, donde hemos tenido más problemas, han sido en las zonas nuevas, calle Martínez, Atarazanas y Torregorda, la Acera de la Marina. Es verdad que este año la Alameda, nos encontramos que está terminada. El año pasado nos generó muchos problemas a nivel de intendencia. En Molina Lario nos estamos planteando poner los palcos ahora a dos niveles, mejorar la estética en todo tipo, las tribunas que tengan mejores terminaciones; a nivel organizativo, una mejor formación del personal. Todo lo que todos vimos evidentemente se está trabajando.

El recorrido sigue...

Sí, sí. En la Agrupación de Cofradías y en la Junta de Gobierno el recorrido lo aprobaron el 88% de las cofradías. Se volvió a hablar y el sentir era que el recorrido se mantuviera. Lo difícil era implementarlo, cualquier cambio es complicado y más en un mundo tan tradicional como el nuestro, donde nosotros, por responsabilidad, tuvimos que actuar y evidentemente tenemos asumido que cualquier cambio no siempre es bien recibido. En este caso se tuvo que mover a 11.000 personas, eso fue lo más doloroso para todos, porque entendíamos perfectamente las situaciones de muchas personas que estaban habituadas a estar en un sitio. Lo único que podemos es tener la conciencia tranquila de haber hecho los movimientos de manera homogénea y con criterios objetivos. A partir de ahí vamos resolviendo los problemas. Y es verdad que las reclamaciones han bajado de manera muy importante, ahora ya estamos atendiendo de manera casi personalizada a quienes han tenido problemas, porque el número ha bajado mucho, y estamos trabajando sobre todo en permutas. A partir de ahí, dentro de las cofradías lo tenemos asumido que es el recorrido y que lo que tenemos es que trabajar en mejorarlo año a año como se hacía también con el anterior.

¿Siguen hablando con los abonados que estaban descontentos?

Efectivamente, hay una plataforma con la que tenemos reuniones periódicas y que nos están transmitiendo situaciones que se han podido dar injustas, las hemos ido rectificando. Es verdad que el año pasado con la oficina de atención al abonado, en la que hubo 15 personas trabajando durante tres meses, se atendieron un número importantísimo de reclamaciones. Y ahora aquellas que no se pudieron atender o que han surgido nuevas, pues estamos ya trabajando sobre ellas.

Algunas cofradías insistieron este año en hacer la estación de penitencia en la Catedral de forma distinta, usando la girola, el coro o dando la vuelta completa. ¿Va a seguir igual que la pasada Semana Santa?

Tenemos que tener una reunión con el Cabildo para determinar cuál va a ser la dinámica, pero ahora mismo no le podría decir.

Sí es una novedad importante que las cofradías tendrán 15 minutos más de paso por el recorrido oficial.

En ese balance, muchas cofradías llegaron a la conclusión, y lo planteaban, de que en el recorrido oficial tuvieron una sensación de ir más rápido de lo habitual. Es verdad que al ser el primer año, al empezar en un punto que habitualmente era el de salida, y es el de acceso, un recorrido oficial que tiene un 50% más, espacios tan desangelados como pueden ser la Acera de la Marina, espacios nuevos, pues genera sensaciones. Yo mismo, que el año pasado tuve la oportunidad de hacer tres veces el recorrido, pues la primera vez tienes esa sensación, la segunda te vas habituando y la tercera ya lo vas asimilando, lo vas entendiendo y organizándote. En cualquier cambio pasan estas cosas y para las cofradías sí era notorio, porque se planteó de manera muy amplia, que evidentemente necesitaban más tiempo de paso.

El Domingo de Ramos habrá jornada partida.

Sí, piense que en un primer año se planteó hacerlo sin solución de continuidad, pensando que en un momento dado iba a ser para bien. Al final generó una serie de complicaciones logísticas. Por la experiencia se ha llegado a la conclusión de que igual era mejor hacer ese parón, primero sale la Pollinica, hay un espacio de descanso para que las personas que están en el recorrido oficial puedan ir a almorzar, y luego se continúe por la tarde. Es un ejemplo más de cómo esto es un ente vivo. Nosotros salimos una vez al año, montamos una instalación temporal de 24.000 sillas, el año pasado conviviendo con unas obras, con una ciudad que está viva, en el mundo no hay nada que se monte temporalmente para siete días.

Esta semana se ha presentado la reforma de Álamos y Carretería. Algún hermano mayor dijo que las hermandades volverían a pasar por allí cuando el entorno fuera más «amable». ¿Volverán allí las hermandades?

Al no ser recorrido oficial la Agrupación ahí no interviene. Sí es cierto que zonas que se rehabilitan y se prestigian€ Por ejemplo la zona de Molina Lario, es una zona que a lo mejor nunca nos habríamos planteado hacer si en un momento dado no se hubiese hecho esa obra. Carretería es una calle en la que algunas cofradías, inicialmente, han tenido incremento de metros en el recorrido oficial y por prudencia han rehusado. En función de cómo vayan transcurriendo, si puede encajar en horarios e itinerarios, imagino que en una calle mucho más bonita la tendencia será a pasar. Pero eso se verá con el tiempo.

Este año hubo críticas a la movilidad. ¿Qué se hace para agilizar el paso de los ciudadanos?

Nosotros ahí siempre estamos en manos de los profesionales. Nosotros no somos profesionales en seguridad, contratamos empresas y vamos de la mano de quienes dan esos permisos, Policía Local, Protección Civil y la Junta Local de Seguridad. Hay un dato indiscutible, mientras en 2018, con el otro recorrido, había 24.000 personas en 800 metros, ahora hay 24.000 personas en 1.200 metros.

Es incuestionable.

Es incuestionable. Hemos dimensionado el sobreaforo. La zona de la Alameda está absolutamente expedita, no hay tribunas, el 40% del recorrido oficial está abierto a los ciudadanos. Antes el recorrido oficial estaba cerrado en un 90%. Ahora es el 40% el que está abierto. Hemos socializado, de alguna manera, el que aquellas personas que no tienen opción a acceder a sillas puedan ver el recorrido. Eso redunda en la seguridad. Hay muchísimos más pasillos, se ha duplicado la seguridad, auxiliares, acomodadores, y el esfuerzo del Ayuntamiento y el nuestro ha sido importante. Uno de los motivos principales que nos ha llevado a hacer esto ha sido la seguridad. Muchas veces actuar de manera preventiva no se valora, por desgracia reaccionamos cuando surge a lo mejor una situación extrema o una desgracia. Si recapitulamos, la crisis surge con la estampida en la calle Carretería con el Cautivo. Saltó una alerta importante. Oiga, si esto pasa en el recorrido oficial, qué horror, porque estamos hablando de que calle Carretería está expedita, sin sillas, una calle supuestamente amplia. Fíjese lo que pasó. Un mínimo incidente. Eso fue lo que nos llevó a que los requerimientos de mejora de seguridad, en alerta 4 como estamos, y a actuar de manera responsable.