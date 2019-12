Buscan en Málaga a una niña de 13 años que se fue de casa hace ya cuatro días

La Policía Nacional trabaja en la localización de Candela, una menor de 13 años de la que su familia no ve desde la tarde del pasado viernes 6 de diciembre, cuando se marchó de la vivienda familiar de La Palmilla. Según ha explicado a este periódico su madre Vanesa Belmonte, no es la primera vez que la niña se marcha voluntariamente de su domicilio, hecho que ya ha denunciado en otras cuatro ocasiones, pero sí la que más tiempo lleva fuera de casa, hoy martes hace cuatro días, y la que más preocupados están. Esta vez denunciaron su desaparición el pasado domingo, día en el que perdieron todo contacto con la niña, ya que desde entonces no ha vuelto a conectar el teléfono móvil de la madre que se llevó cuando se marchó de casa sin avisar a nadie. La Policía Nacional ha confirmado que ha activado el protocolo correspondiente y que los agentes trabajan en la localización de la niña.

Según Vanesa, los problemas comenzaron cuando la niña empezó a reunirse con una nueva pandilla del barrio y a cuyos integrantes no conocen muy bien. Si bien no considera que sea una chica conflictiva, la madre reconoce que le cuesta aceptar las normas de la casa y cuando se le castiga, se va de casa. "Estamos muy preocupados, espero que nos ayuden a que Candela vuelva a casa", ha solicitado la madre antes de añadir que su hija suele moverse entre las calles Guadalbullón y Deva.