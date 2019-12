Falta de equilibrio en el 'baldaquino' de Málaga

?La foto está tomada junto al antiguo edificio de Correos, hoy el Rectorado de la Universidad. Desde aquí se puede apreciar muy bien cómo todas las ramas del impresionante ficus australiano, el ficus de raíces aéreas, crecen hacia la izquierda hasta casi tocar la acera del Parque. Por contra, en la menos luminosa parte de la derecha, donde también crece otro ficus fastuoso, no hay ramas que valgan. Aunque el árbol no peligra gracias a sus poderosos sustentos, no estará mal vigilar su evolución. A.V.