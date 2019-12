Reducen al mínimo los músicos de las calles de Málaga

Las calles de Málaga se quedan en silencio. La Concejalía de Cultura ha decidido reducir los puntos en los que los músicos pueden tocar a cuatro, debido a las protestas vecinales por el exceso de ruido que causaban durante las horas que se asentaban en las calles. A partir de ahora, las localizaciones aprobadas están en el Parque y Plaza de España. Ciudadanos aclaran que estos puntos se han estipulado en función del acuerdo vigente.

La formación naranja asegura que ya está trabajando en una moratoria de cara a las navidades y un compromiso con el Área de Seguridad para que no haya multas durante las festividades. Para mañana, tienen prevista una reunión con los músicos para abordar las posibles soluciones.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Vecinos del Centro Antiguo, Alfonso Miranda, explica que lo único que piden es que se cumpla la normativa: «Parece que estamos pidiendo la Luna, pero estamos pidiendo un derecho al que no vamos a renunciar», aclara el presidente. El principal foco problemático recae en la prohibición del uso de los amplificadores algo que, según cuenta Miranda, «no se ha cumplido en ningún caso». «Si se cumpliera la Ley, no estaríamos hablando de esto», subraya Miranda, que afirma que hasta que no se respete lo estipulado, los problemas van a seguir. Otro de los inconvenientes que denuncia es la ocupación de la vía pública que es «el doble de lo permitido» o el ruido que genera.

Opina que las ubicaciones actuales benefician a ambas partes: «Han tomado la decisión correcta», explica Miranda, que recuerda que los vecinos llevan años quejándose sobre el ruido de los músicos. «Suprimieron algunos puntos, pero siempre es el mismo resultado», apostilla.

«Lo que no podemos permitir es que por quejas de unos y otros la ciudad esté sin ley. Hay unas normas que son necesarias para la convivencia ciudadana democrática y si no se cumple habrá que hacer algo», sentencia el presidente de la asociación de Vecinos del Centro Antiguo.