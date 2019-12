Los vecinos de El Palo piden que se amplíe el centro de salud

Es una nueva protesta pública para exigir que no se demore más la ampliación del centro de salud de El Palo. Los vecinos de la zona se han concentrado para hacer ver que necesitan que las instalaciones de su centro actual crezcan para poder atender la demanda asistencial que sufre.

Decenas de personas acompañadas por varias pancartas en las que se podían leer "alcalde no lo pienses más y aporta el terreno ya" o "alcalde, para cuándo la ampliación del centro de salud" se han concentrado para mostrar su descontento ante la falta de nuevas noticias sobre la ampliación de la infraestructura sanitaria. Una convocatoria que ha organizado la asociación de vecinos de El Palo pero que ha contado con el apoyo de la marea blanca y la plataforma Basta Ya.

En la concentración se ha leído un texto en el que se detallaba cómo el centro fue inaugurado hace 30 años para una población de 26.000 personas que ha pasado en la actualidad a más de 35.000. Asimismo, eludían a los últimos cuatro años y los diversos actores políticos que han pasado por las distintas admnistraciones y su apoyo." Tanto la administración anterior del PSOE, como la actual del PP, han declarado estar dispuestas a ampliar de inmediato. El panel de expertos que estudió la construcción hospitalaria también lo señaló como medida urgente", han sentenciado. Sin embargo, hasta el momento el proyecto no ha avanzado.

La cuestión está en este momento sobre en qué terrenos se debe construir. Los vecinos tienen claro que debe ser al lado del actual centro, donde se ubica la Policía Local. Una decisión que depende del alcalde Francisco de la Torre, quien debería ceder los terrenos a la Junta para que pueda avanzar. La institución, por su parte, ha asegurado en numerosas ocasiones su intención de ampliar las instalaciones y que está en conversaciones con el Ayuntamiento de Málaga. "La anterior corporación municipal terminó sin hacer nada y en el tiempo ue llevamos esta tampoco ha avanzado. Han dejado al descubierto la falta de agilidad en la gestión que se les supone a políticos eficientes. No no engañemos. Esto no es un problema ideológico, es de simple gestión, respeto a los vecinos y decisión política", terminaba el texto.