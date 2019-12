El alcalde aboga por repartir los eventos navideños en distinas zonas de Málaga

­Que el espectáculo de luces y música de la calle Larios es un reclamo turístico ya no lo duda nadie. De hecho, este asunto, que en el fondo no es más que el mismo debate eterno sobre el modelo de ciudad, se ha colado en la agenda política después de que el pasado puente de la Constitución decenas de miles de personas, turistas y autóctonas, visitaran el Centro Histórico de la capital, provocando problemas de movilidad. El alcalde, Francisco de la Torre, fue preguntado ayer al respecto por los periodistas y una de las soluciones que avanza para futuros años es crear espectáculos navideños en otras zonas de la ciudad y no sólo en el casco antiguo.

Daniel Pérez, portavoz del PSOE, por su parte, pidió la creación de un Plan Especial de Navidad para evitar el colapso del corazón urbano y problemas de seguridad y movilidad.

El alcalde indicó: «Además del planteamiento que se ha hecho este año en otras zonas del Centro de crear espacios atractivos, en Alcazabilla por ejemplo; quizás también se podría a hacer en otras zonas de la ciudad más alejadas del Centro, que tengamos una cierta distribución, una policentralidad».

El regidor malagueño explicó que ya se han puesto vallas y, en próximos días y años, «estarán desde el primer minuto». Eso sí, dijo que no es «fácil, cuando hay una avalancha tan grande. Hemos tenido autobuses discrecionales de muchos municipios de Andalucía y España. Y luego tenemos en el programa el tema de los aparcamientos disuasorios, eso habrá que irlo acelerando para que tanto en el este como en el oeste y en el norte se funcione y se apoye en el transporte público la gente que viene en coche privado. Fórmulas de este tipo irán permitiendo que funcione mejor la ciudad».

Así cree que esos aparcamientos disuasorios luego podrían combinarse con el transporte público, el metro en el oeste y los autobuses de la EMT en el este. «Estamos hablando de cara al futuro, en este momento lo más fuerte ha sido el puente. Todos los fines de semana tendremos algo parecido, pero no tan fuerte como ha sido el puente de la Constitución». Medidas inmediatas son difícilmente realizables ahora, «no cabe en el tiempo improvisar de pronto más autobuses, eso tiene sus limitaciones, en esas líneas iremos trabajando siempre garantizando el transporte público en el eje este-oeste».

Lo cierto es que la ocupación hotelera este puente ha oscilado en una horquilla que va del 69% al 81%, este último guarismo alcanzado en los días centrales. Más de 82.000 personas siguieron el año pasado cada día los tres pases del espectáculo de luces y música de calle Larios, una cifra que, según algunas estimaciones, habría crecido en la Navidad de 2019, lo que da una idea del tirón turístico que tiene la ciudad pero también de los problemas de movilidad, seguridad y confort que ello puede llevar aparejado.

Daniel Pérez, por ejemplo, centró su rueda de prensa de ayer en este asunto y pidió «un Plan Especial de Navidad como el de Semana Santa para garantizar la movilidad y la seguridad de los malagueños y visitantes durante los próximos días de gran afluencia que colapsarán el Centro, como ocurrió el fin de semana pasado». Para Pérez, «la situación de extrema afluencia se le escapó al alcalde de las manos».

«El colapso de las calles del Centro se seguirá dando en festivos y en vísperas, y las acciones de movilidad y seguridad que se adopten no pueden ser a golpe de improvisación como las vallas antivuelco que se han colocado en la Alameda y que convierten en una ratonera la salida de calle Larios». Daniel Pérez da la cifra de 100.000 personas «sólo entre calle Larios y Alcazabilla» y propone señalizar bien vías de evacuación, cortes de tráfico en La Alameda y aparcamientos disuasorios, entre otras medidas.