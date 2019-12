División de opiniones en la comunidad británica tras la victoria de Boris Johnson

No hay una opinión unánime. Hablas con un residente británico de Mijas y te cuenta cien razones para temer consecuencias negativas ante el Brexit inminente prometido este viernes por Boris Johnson, en sus primeras declaraciones tras lograr la mayoría absoluta que da luz verde a su promesa electoral. Pero en la Axarquía reputados portavoces catalogan esta victoria de «noticia maravillosa». «Sé que no todos los británicos de la Costa del Sol están de acuerdo con mi punto de vista. La mayoría quieren quedarse en la Unión Europea, pero ahora sabemos, después de más de tres años de incertidumbre, que eso no va a pasar», alega el presidente del colectivo Soha, Phillip Smalley. Su asociación agrupa a medio millar de residentes que desde hace una década lucha por regularizar sus viviendas en localidades como Alcaucín o La Viñuela.

El mensaje de este portavoz británico vuelve a ser el de la tranquilidad generalizada: «Hemos sabido por parte de los gobiernos británico y español que en la salida siempre se luchará para que españoles y británicos mantengamos nuestros derechos en uno y otro territorio, nosotros aquí y los españoles que viven en las Islas, allí», asegura.

Boris Johnson, que fuese alcalde de Londres entre 2008 y 2016, como líder del Partido Conservador es primer ministro británico desde el pasado mes de julio. Para Smalley y otros residentes !él conoce perfectamente la realidad de los británicos y españoles que se han mudado de un país a otro». Sólo en la provincia de Málaga conviven, registrados en los censos oficiales, cerca de 50.000 ciudadanos con pasaporte del Reino Unido.

En Mijas existe desde el año 2016 y tras la aprobación del Brexit un departamento específico que asesora a sus residentes británicos ante las dudas sobre la salida de la Unión Europea. Quienes respaldan el adiós a Europa lo justifican en que la Unión Europea «no es actualmente una entidad democrática». Pero también en que la excesiva burocracia «ha dejado en manos de técnicos y banqueros el acuerdo que nació en su día con otros fines más sociales».

Así se refieren a que las intervenciones en Grecia u otros países, en plena crisis económica internacional, «pusieron al frente de los gobiernos a técnicos». Cuestionado sobre estos planteamientos, Smalley confiesa que para él mismo fue un argumento significativo cuando votó a favor del Brexit. «La Unión Europea tiene esa estructura en vez de tener un Parlamento donde realmente puedan tomar las decisiones aquellos representantes a los que hemos votado como ciudadanos», insiste.

Para millones de británicos, a juicio de muchos de los que residen en la Costa del Sol, el Reino Unido no va a dejar de crecer a partir de este momento en términos económicos. Pero no es menos cierto que fuera de las fronteras del país arranca este fin de semana un nuevo periodo de incertidumbre y tristeza, «porque muchos teníamos la esperanza de que se pudiera repetir la consulta sobre el Brexit. No esperábamos esta mayoría absoluta», confiesa Mary Dean. Ella es una de las 13.000 personas con nacionalidad británica y residencia en el término municipal de Mijas.