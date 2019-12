El fin de la aritmética variable

Si hay algo en lo que coinciden todos los analistas políticos de la ciudad es en que el pasado mandato municipal (2015-2019) sirvió para avanzar poco en temas de la agenda urbana para los próximos años, ese cóctel de asuntos que hacen que una ciudad abrace el futuro o se estanque, sobre todo porque el PP firmó un inestable acuerdo de investidura con Cs y los rifirrafes y diferentes puntos de vista entre naranjas y populares, a veces, hacían que los asuntos se fueran enquistando sin que se resolviera ninguno, sin que en numerosas áreas de gestión se llegara a lograr algo que vender como consecuencia de la acción de gobierno.

Es bien conocida la enorme maduración que imprime a los temas Francisco de la Torre, así como son famosos sus proverbiales cambios de opinión en proyectos como los del Metro, ratificada en 2013 su llegada al Civil en superficie con la entonces presidenta de la Junta, Susana Díaz, y luego olvidada esa rúbrica se llega a un acuerdo con Juanma Moreno, sucesor de la trianera, para que el desembarco del suburbano en el entorno hospitalario se haga de forma soterrada. Muchos achacaron a esas dudas del regidor, a esa forma de darle la vuelta una y otra vez en la parrilla mental a los proyectos, la parálisis del pasado mandato, pero el caso es que esa rumiación del alcalde, que puede ser también vista como una prudencia política interesante, ha dejado paso en este mandato a una acción de gobierno decidida y sustentada, ahora sí, por un pacto de cogobierno con Ciudadanos.

La semana pasada hablábamos en esta sección de los terrenos de Repsol, en los que el equipo de gobierno parece haberse decidido ya por construir un parque de 100.000 metros cuadrados, más de cuatrocientas VPO, cuatro torres de oficinas y posibles partes hoteleras y comerciales, obviando la petición de la plataforma Bosque Urbano para que los 170.000 metros cuadrados de la enorme parcela sea ocupada por una gran zona verde, algo que también quieren los partidos de la oposición de izquierdas: Adelante Málaga y el PSOE. De hecho, pretenden iniciar la construcción del parque en 2020 o 2021.

El equipo de gobierno también ha metido la directa en otros temas y eso se vio perfectamente reflejado en las comisiones de Sostenibilidad Medioambiental y Ordenación del Territorio celebradas el pasado martes. Por un lado, salió adelante de forma definitiva, a falta de la rúbrica del Pleno y la posterior publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), la declaración como Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS) de 103 calles de la ciudad, 98 de ellas en el Centro Histórico y cinco en Teatinos. Esta decisión es arriesgada, porque ni los hosteleros malagueños ni los vecinos de ambas zonas afectadas están de acuerdo con el documento final. Lo cierto es que el equipo de gobierno aprobó inicialmente el plan contra el ruido (así se le conoce popularmente) en octubre de 2018 y ha tardado un año en responder, admitiendo unas y rechazando otras, las alegaciones de vecinos, hosteleros y partidos políticos, por lo que el pasado martes Gemma del Corral llevó el documento, más duro que el de octubre de 2018, a aprobación definitiva y hará lo propio en el Pleno del 20 de diciembre.

¿En qué es más duro? Bueno, básicamente sube de uno a cinco años el periodo de moratoria para la apertura de nuevos negocios hosteleros en las zonas afectadas. No habrá allí nuevos bares, ni restaurantes, ni discotecas, ni pubs.

Por otro lado, se endurece el horario de recogida de terrazas. Así, en otoño e invierno y de lunes a jueves se pasa de la una de la madrugada a las doce y media; y los viernes y sábados noche se recogerán a la una de la madrugada frente a las dos, límite horario del anterior documento. En primavera y verano y de lunes a jueves, las terrazas se recogerán a la una de la madrugada en lugar de a las dos y los viernes y sábados noche, a la una y media en lugar de las dos de la madrugada.

El endurecimiento se debe a la aportación, según explicó Del Corral, de nuevos informes sectoriales de diferentes áreas, así como de Secretaría. Hay más mano dura y se nota. Javier Frutos, presidente de Mahos, ya ha puesto el grito en el cielo.

Por un lado, los hosteleros se plantean ir a los tribunales. Por otro, a los vecinos les parecen medidas poco ambiciosas. El PSOE, por cierto, quería que se hubieran hecho mediciones actuales y no que el abanico de restricciones descanse sobre las que se efectuaron en 2007 y Adelante Málaga, aunque apoyó el documento, destaca que los vecinos descansan todo el año y, por tanto, esas restricciones y reducciones de horarios habrían de ser permanentes para que los vecinos puedan aspirar a descansar, aunque sea de vez en cuando.

Los horarios de recogida de terrazas, por cierto, volverán a las dos de la madrugada en Semana Santa, Navidad, Carnaval y la Feria, así como hasta en otros 20 días del año. El equipo de gobierno se compromete también a no realizar más de 10 o 15 eventos anuales en el casco antiguo a diferentes horas.

Cualquiera que haya discurrido por El Romeral o algunas calles del casco antiguo, sobre todo el pasado puente, se habrá dado cuenta de lo que soportan los sufridos vecinos. Eso, por no hablar de las despedidas de soltero o las molestias que genera la proliferación de viviendas turísticas alegales y el tipo de turistas que reciben. Pero es difícil poner de acuerdo en este punto a todo el mundo y conciliar el merecido derecho al descanso y las lógicas expectativas de negocio de los hosteleros, que el año pasado amagaron con un cierre patronal durante la inauguración de las luces. Lo cierto es que el modelo de ciudad se ha encaminado hacia el turismo y ahora ponerle coto a ese caballo es complejo. Pero hay que evitar morir de éxito, aunque, eso es real, la única salida para muchos está en bares y hoteles.

Limasa , o Limpieza de Málaga, que así se llamará la nueva empresa. El martes, en la Comisión de Sostenibilidad Medioambiental se dio el visto bueno a los estatutos de la sociedad pública así como al informe de la comisión técnica.y por el ahorro que supondrá, unos ocho millones anuales, que eche a andar esta mercantil 100% pública. Paqui Macías, de Adelante Málaga, vino a decir lo mismo, aunque riñó al equipo de gobierno por traer esto tan tarde y por el hecho de que se haya prorrogado hasta en tres ocasiones el convenio con la Limasa mixta actual, y ha costado un dineral la historia a la ciudad.

De cualquier forma, Teresa Porras, edil de Limpieza, recordó que fue el alcalde el que amenazó a su partido con no ir a las elecciones si no le dejaban hacer una Limasa pública y fue él, por tanto, quien ha propiciado el cambio (Begoña Medina admitió la valentía del alcalde), pero luego llamó a desligar el hecho de que una empresa sea pública con la eficacia de la limpieza en la calle, porque algunos, una parte mínima, malagueños incívicos no colaboran y eso debe arreglarse.

Porras y Medina, que no se llevan bien, salta a la vista, tuvieron una refriega a cuenta de que la primera dijo que la socialista hacía responsable de la suciedad a los trabajadores de Limasa, algo que la aludida negó y pidió a Porras que rectificara, lo que la concejala del PP a su vez rechazó. No es la primera pelea verbal que protagonizan este mandato. Habrá más. El equipo de gobierno se sabe seguro con Cs y ha puesto la velocidad de crucero para sacar adelante sus proyectos como estime conveniente. Se acabó la incómoda aritmética variable del pasado mandato.