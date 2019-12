Aumentan los abortos en Málaga por las carencias en educación sexual

El número de Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE) ha aumentado en Málaga un 8,18% respecto al pasado año. La provincia ha registrado un total de 3.767 casos en los que las pacientes han decidido interrumpir voluntariamente su gestación. En el 40,87% de los casos habrían realizado esta práctica en más de una ocasión. Los datos, arrojados por el informe sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, hacen que profesionales de salud sexual y reproducción condenen la falta de educación sexual. La vicepresidenta de la Asociación Andaluza de Contracepción, María Jesús Alonso, asegura que la formación que nuestros jóvenes reciben sobre salud sexual se limita a una charla aislada y que, en ningún caso, este tipo de educación tiene cabida en el currículum académico de los centros educativos de Málaga y Andalucía.

La provincia se sitúa como la segunda, a nivel andaluz, que más abortos voluntarios registra, por detrás de Sevilla. El número de IVEs en la provincia ha aumentado durante el pasado 2018 y los últimos meses de 2019, según los datos de este informe, actualizados en agosto de este mismo año. Las cifras de este año contrastan con las registradas en el año 2017, en el que las interrupciones del embarazo fueron 3.482.

Desde que entrase en vigor la Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva, las cifras se elevaron abismalmente. Si bien es cierto que los datos de 2010 no resultan representativos, ya que la ley se aplicó el 5 de julio y no recoge las cifras del ejercicio entero, a partir de 2011 el número de abortos voluntarios ascendió a 4.936 en la provincia.

Estos niveles han reflejado un descenso paulatino durante los años que siguieron a la aplicación de esta ley, llegando a registrar la cifra más baja en 2016, con 3.613 casos. Sin embargo, la tendencia apunta a que la línea de crecimiento de las interrupciones voluntarias vuelve a ser positiva y presenta este año unos valores que preocupan a los profesionales de salud sexual y reproductiva.

«Un aborto, para los profesionales que trabajamos en salud sexual y reproductiva es un fracaso. Nadie debería llegar ahí», explica María Jesús Alonso, al tiempo que denuncia que, en la actualidad, no se dispone de anticonceptivos perfectos que no puedan llegar a fallar y provocar un embarazo no deseado. Alonso matiza, sin embargo, que la mayoría de las veces no es este el motivo de una gestación no planificada, sino el mal cumplimiento de los métodos anticonceptivos.

«Que haya 3.767 abortos es un fracaso grande. Sin embargo, la evolución de los abortos durante los últimos años refleja un descenso muy importante, tanto en el número total de abortos como en casos por edades», asegura esta profesional. El rango de edad que registra un mayor número de interrupciones voluntarias es el que comprende a mujeres de entre 25 a 29 años, con un total de 907 casos presentados en este informe. Le siguen el de 20 a 24 años, con 845 IVEs y el de 30 a 34 años, con 816. El intervalo de edad que menor número de casos presenta es el de mujeres mayores de 44 años, entre las que se registran 30 interrupciones.



Aborto entre menores de 20 años

El número de abortos, en menores de 20 años asciende a 414 casos. La cifra ha aumentado un 5,88%% respecto a 2017. Si bien es cierto que esta cifra supone una bajada del 35,61% respecto al 2010, no deja de ser alarmante, teniendo en cuenta, además, que en 157 de los casos registrados no se utilizó ningún tipo de anticonceptivo. Además, en 63 de las ocasiones se llevó a cabo un método natural, es decir, no mantener relaciones sexuales durante el ciclo reproductivo de la mujer o llevar a cabo la conocida como 'marcha atrás'. O lo que es lo mismo, no utilizar ningún tipo de anticonceptivo. «El uso de anticonceptivos naturales es una práctica muy generalizada entre los jóvenes, y no tan jóvenes», explica Alonso.

Los datos arrojados por este informe reflejan que esta tendencia también se extiende a las demás franjas de edad que recoge el estudio. En la provincia, existen 1.537 casos, de las IVEs registradas, en los que existe una ausencia de anticonceptivos. La cifra contrasta con los 1.108 casos en los que se utilizaron métodos barrera o los 724 en los que fueron elegidos métodos hormonales.

Las ocasiones en las que los anticonceptivos fueron inexistentes, unido al 40,87% de mujeres que, según este informe, habrían realizado la interrupción de su gestación en más de una ocasión llevan a los profesionales a reflexionar sobre si realmente se está intentando instaurar una conciencia sobre salud sexual y reproductiva en la sociedad. Alonso considera fundamental formar y educar en salud sexual y reproductiva durante todas las etapas evolutivas de la persona. Esta profesional asegura que existe un desconocimiento generalizado en cuanto a la salud sexual y reproductiva se refiere, por eso resulta fundamental formar e informar para que haya una responsabilidad social, lo que aumentará las probabilidades de que cuando sea adulto sepa cómo actuar correctamente: «La educación sexual es una dimensión de la persona muy importante», sentencia Alonso.