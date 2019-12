Dos décadas abrazadas a los pueblos del mundo árabe

Irak, Palestina, Argelia o Siria han sido en sus 20 años de trayectoria algunas de las prioridades a las que se ha entregado una asociación como Al Quds Andalucía, que sigue firme desde que fue creada en Málaga a finales de los años 90 en su contribución a la lucha contra las injusticias.

En diciembre, ese mes postrero que colecciona fechas señaladas en su calendario, una de las jornadas más necesarias quizás sea aquella que no hace tanto ruido ni aparenta tanto júbilo: el Día Internacional de los Derechos Humanos. O sea, ese día que celebran todos los días del año -valga la implacable redundancia- organizaciones como la Asociación Al Quds Andalucía de solidaridad con el mundo árabe. Irak, Argelia, Siria y, especialmente Palestina, han sido algunas de las prioridades a las que se ha entregado este colectivo, que ha conmemorado los 20 años de su creación con un amplio programa.

El germen de la asociación cobra una dimensión precisa en el testimonio de Cristina Ruiz Cortina, quien tras erigirse en una de sus fundadoras ostentó la presidencia de Al Quds entre 2003 y 2014: «Fuimos invitados a una delegación que iba a Irak, que en esos momentos está bajo el embargo al que fue sometida por Naciones Unidas, especialmente por Estados Unidos, y allí caemos en la cuenta de que no hay nada organizado que ponga la situación del mundo árabe sobre la mesa: la cuestión palestina, la cuestión de Irak, la cuestión de Argelia, etcétera, etcétera».

Cuando fue creado en Málaga en el epílogo de los años 90 este colectivo consagrado a la solidaridad con los pueblos del mundo árabe, la primera acción que se llevó a cabo fue dirigida a Irak. Según recuerda Cristina Ruiz Cortina, «vino un grupo de niños iraquíes a operarse aquí a Málaga y surge, en ese entorno, una solidaridad muy grande de mucha gente que ya se vincula de modo permanente con la asociación». Y a este testimonio iniciático se une el de otro de los grandes artífices de este movimiento, Miguel Antonio García Grassot, presidente en dos etapas y actual secretario, quien apunta que «aquellos niños habían nacido con la primera Guerra del Golfo y se demostró que sus cardiopatías provenían del armamento con uranio empobrecido que usaron los norteamericanos».

Una vez que fue constituida en Málaga, Al Quds también entendió que la creación de otras delegaciones andaluzas era la mejor manera de dar a conocer lo que estaba pasando en Palestina, e incluso se procedió a la implantación de delegaciones «tanto aquí como allí», en palabras de Ruiz Cortina: «Conllevaba redes aquí y allí, no llevábamos a la gente allí de paseo, no para que viera la ocupación de Israel o la segunda, la tercera o la cuarta delegación vieran el muro, que al principio no existía, o se enfrentaran con los militares; fundamentalmente, íbamos para que conocieran esa sociedad civil tan organizada que había en Palestina, para que conocieran la realidad sobre el terreno y luego se organizaran como quisieran pero, sobre todo, denunciaran lo que estaba ocurriendo allí y dijeran la verdad».



Delegaciones a Palestina

De aquellas primeras delegaciones quedan, de hecho, imágenes que inmortalizaron uno de aquellos viajes en los que, si se sigue el relato de García Grassot, «se consiguió entrar en Gaza para conocer lo que sucedía allí y visitar en Ramala al entonces presidente de la Autoridad Palestina, Yasir Arafat».

Esta trayectoria de dos décadas se ha visto, inevitablemente, marcada por la propia realidad, por cambios de dimensión mundial como los que conllevó el atentado de las Torres Gemelas: «Hubo un gran movimiento contra las guerras y las ocupaciones en el mundo árabe, pero no fuimos inicialmente conscientes de cómo estaba cambiando el mundo y la percepción que se tenía de esos pueblos árabes con los que nos sentíamos hermanados al otro lado del Mediterráneo, cómo ha cambiado la percepción de las relaciones internacionales y ha aumentado la desconfianza con los extranjeros, cómo ha aumentado el racismo; el mundo ha cambiado muchísimo y eso ha afectado a la organización de nuestra propia asociación y a la respuesta que hay sobre las cosas», expresa Cristina Ruiz Cortina.

Un mundo cambiante

La evolución que ha experimentado el colectivo, al hilo de los tiempos que corren en cada momento, la corrobora su actual presidente, el profesor de la Universidad de Málaga Javier Barquín, quien sostiene que ahora mismo «nos retratan en un mundo en el que estamos asediados por el terrorista árabe, cuando la realidad y los propios datos indican que quienes realmente sufren ese terrorismo son esos países árabes o musulmanes». «La crisis de Siria, el fenómeno de la migración y también ese nuevo problema que algunos partidos políticos y algunas agendas han construido: el peligro del otro...», enumera el responsable de la asociación que se refiere a cuestiones que hoy por hoy también han florecido en relación con los pueblos del mundo árabe.

Precisamente, esta radiografía de los retos a los que se enfrenta Al Quds se ve completada por un apunte de Miguel Antonio García Grassot, quien ahora acompaña en el organigrama a Javier Barquín tras haber sido relevado por él hace unos meses en la presidencia: «Tenemos que hacer frente ya a lo que se ha dado por llamar islamofobia o arabofobia», afirma con contundencia y refleja con las palabras precisas la permanente agitación mundial y el cambiante panorama internacional con el que interactúa una asociación como Al Quds, que 20 años después sigue firme desde Málaga en su lucha contra las injusticias que tienen en el centro de la diana a los pueblos árabes.