«Hay que plantear proyectos e inversiones para Málaga más allá de siglas políticas»

Atrás quedan una dilatada labor en el Ayuntamiento de Málaga y seis meses en los que Mario Cortés, de profesión ingeniero, estuvo apartado de la vida política tras 16 años de actividad institucional. Ahora vuelve como diputado nacional y tras un reñido recuento en las últimas elecciones generales, en el que su escaño estuvo disputándose con Vox.

¿Con qué sensaciones está viviendo su aterrizaje en el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo?

Las sensaciones son contrapuestas. Por un lado, con alegría y responsabilidad porque poder estar en el Congreso y trabajar por tu país y Málaga en primera línea es lo máximo que se puede pensar en política. Pero, por otro lado, la situación que vemos ahora mismo sobre posibles pactos y negociaciones es de tristeza. Cualquiera de los encajes que se están tratando para un futuro Gobierno de Pedro Sánchez no auguran nada bueno. El pacto con Podemos va a traer más ruina y miseria al país. Y, además, qué voy a contar del socio principal que se están buscando. Esquerra Republicana es un partido que lo único que quiere es irse de España, imaginemos lo que le pueden importar los problemas del resto de los españoles. Lo único que va a querer es el máximo presupuesto para Cataluña y la hoja de ruta para marcharse del país.

Si, cuando era un niño, alguien le señala las imágenes del telediario y le dice que iba a terminar sentado en uno de los sillones del Congreso de los Diputados, ¿se lo hubiera creído?

En absoluto. Desde mi entrada en política, todo ha sido algo transitorio. Yo estaba estudiando en la Universidad y empecé a colaborar con el PP, a raíz de un mitin al que fui en 1995 y después me afilié en el año 2000. Pensé que en los ratos libres de la carrera colaboraría con el partido. Luego, me surge la oportunidad de entrar en el Ayuntamiento como director de Juventud y lo acepté para probar la experiencia. Siempre he tenido una concepción muy transitoria de la política, lo he considerado una etapa y no una profesión. Pero el tiempo va pasando y uno vive distintas etapas dentro de esta misma etapa. También es cierto que he estado fuera de la política desde que no entré en abril en el Congreso. Eso me ha permitido volver a la actividad profesional y ver que sigue habiendo una vida fuera de la política que, además, es bastante interesante.

¿Qué puede aportar como diputado a la hora de defender los intereses de la provincia?

Hay que priorizar inversiones que sean productivas. El desempleo está aumentando y las perspectivas económicas no son buenas. Hay que plantear proyectos e inversiones más allá de siglas políticas e ideologías. Creo que tengo un conocimiento profundo de la realidad socioeconómica de la provincia y esa visión puede sumar. He vivido muy pegado al terreno, cerca de las necesidades de los emprendedores y las startups. Al final, si queremos que mejore la provincia, la única solución es apoyar a quienes generan empleo.

¿Qué se masca más en el ambiente de la Cámara baja: la formación de un Gobierno o una nueva convocatoria electoral?

Hay un preacuerdo del PSOE con Podemos y con Esquerra y lo único que están viendo es cómo se lo cuentan cada uno a su electorado. Esa es mi impresión.

La noche electoral del 10-N, el tercer diputado del PP lo tuvo casi todo el tiempo Vox, ¿cuántas veces pensó que volvería a quedarse en puertas del escaño?

Lo di por perdido a mitad del recuento. Pensé que no había podido ser y ya está. La situación era distinta a abril porque yo ya estaba fuera de la política. Sin embargo, mis compañeros más curtidos en temas electorales me decían que aún faltaba por escrutar zonas de la capital y municipios en los que el voto al PP es fuerte y aquello podía dar una vuelta. Siempre hubo un hilo de esperanza y en el 92% del escrutinio llegó el momento en el que los sobrepasamos. Pero sí, fue una noche de infarto. La verdad.

¿Ha echado de menos la vida política en el medio año que ha estado fuera de ella?

Monté una consultora y he estado muy centrado en ganarme la vida y buscar contratos. Sí es cierto que, cuando te sales fuera, ves las cosas de otra manera y relativizas mucho. Cuando estás dentro, en política municipal por ejemplo, crees que el ciudadano está encima de todo lo que haces pero luego, con la distancia, te das cuenta de que hay que mejorar mucho los canales de comunicación.

¿Le extraña no verse vinculado a la Junta de Andalucía ahora que su partido gobierna en ella?

Cuando no salió el escaño en abril, tuve propuestas para alguna responsabilidad en materia de innovación, telecomunicación y tecnología en la Junta. Incluso, las tuve en otros ayuntamientos de España y, por supuesto, del Ayuntamiento y la Diputación de Málaga. Pero había decidido que me iba a tomar una temporada fuera de la política. Que iba a intentarlo por mi cuenta y ver cómo estaba el sector tecnológico desde el punto de vista privado. Y si no fuera porque se repitieron las elecciones y el partido me insistió, ahora mismo seguiría trabajando con mi ingeniería.

Hace unos años, un lustro aproximadamente, su nombre sonó entre los hipotéticos sustitutos del alcalde Francisco de la Torre ¿se tomó alguna vez en serio aquellas quinielas?

No, hombre, no. He estado trabajando codo a codo con el alcalde muchos años, y he sido consciente de que para ser alcalde de Málaga hay que tener unas cualidades especiales que no tengo. Para ser alcalde, no solo hay que querer. Hay que valer. Tienes que dedicarle el 100% de los minutos de tu vida a una ciudad, sacrificando familia, hijos y todo. No es que no me viera, era consciente de mis limitaciones y ya está. Sobre todo, en una ciudad como Málaga. Si fuera una ciudad más pequeñita, no diría que no.

La entrevista concluye con una pregunta tipo test. ¿Cuál es el compañero del que más ha aprendido: Francisco de la Torre, Elías Bendodo o ninguna respuesta anterior es la correcta?

Con estas tres opciones es complicado responder. Diría que De la Torre porque es con quien más años he trabajado. Es cierto que empecé junto a Elías, pero cogimos un camino distinto y, quitando dos o tres años en Juventud, el resto del tiempo he estado con el alcalde trabajando en los proyectos de la ciudad que luego han triunfado.