«La idea de ponerle cordones sanitarios a Vox no me entusiasma»

El politólogo Guillermo Fernández es experto en extrema derecha europea. A nivel nacional, explica el auge del radicalismo de partidos políticos como Vox con factores como la sentencia al Procés o la vulnerabilidad identitaria de algunos ciudadanos.

La eterna pregunta: ¿considera a Vox extrema derecha?

La verdad es que, el debate entre los nombres me parece muy goloso pero no aporta gran cosa. Mucha gente llama a Vox fascista o extrema derecha y me parece bien, dentro de la disputa política habitual. Pero el proyecto de Vox no es tanto reinstaurar el franquismo, por mucho que se quejen de la exhumación de Franco, sino reformar la democracia española. Y hacerlo ilegalizando partidos y convirtiéndolo en una democracia de adhesión. Quieren introducir algo nuevo y lo interesante es pensar qué es eso nuevo, cuál es esa reforma y ese país nuevo que ellos desearían traer.

¿Cuál ha sido la clave del éxito de Vox en estas elecciones?

Vox se ha beneficiado del contexto de octubre de la sentencia al Procés y de la sensación de muchos españoles, de izquierda y de derecha, de una cierta ofensa a su país y una vulnerabilidad identitaria. Vox designa entonces a un enemigo muy claro, los independentistas catalanes, ellos son los que provocan esta especie de fragilidad identitaria y proponen un modelo: ellos son españoles y van a defender a España. Ese es uno de los grandes factores que explican la atracción de Vox.

¿Qué opinión le merece la posición que están tomando los distintos partidos?

Ahora está muy de moda la cuestión de si hay que hacer cordones sanitarios a Vox. Siendo un poco polémico, diré que en realidad la idea de los cordones sanitarios no me entusiasma. Porque creo que, implícitamente, al poner cordones sanitarios se está considerando a Vox como un monstruo o genio maligno. Y si es un genio maligno, es maligno pero también es un genio. Se sobrevalora a Vox que, al fin y al cabo, es un partido de gente, muchos de ellos inexpertos, que cometen muchos errores. Dándole esa categoría de genios del mal se les hace crecer y se les permite jugar con un cierto victimismo. Sin embargo, si se trata a Vox como un partido político normal, se le desmitifica y se le combate políticamente.

¿En qué medida los partidos y los medios han contribuido al auge de Vox?

Han contribuido porque le han dado voz. Vox ha sido inteligente a la hora de tratar de entrar en un círculo mediático que durante mucho tiempo le ha sido vetado. Durante cinco años, prácticamente, no se ha escuchado nada de Vox. ¿Cómo sale a la palestra? Organizando un gran mitin en Vistalegre, reuniendo a 10.000 personas. Eso llama la atención y los medios se hacen eco. Luego ellos usan una estrategia de provocación que hace que el resto de partidos estén continuamente haciéndose eco de lo que dicen. Yo, más que escandalizarme, pienso que lo que deberíamos hacer es hablar más de lo que propone Vox y su programa.

¿Qué opina del acercamiento ideológico que dejan entrever PP y Ciudadanos?

A Ciudadanos no le ha salido demasiado bien, parece ser. Al final creo que una tendencia de la derecha clásica es, cuando le sale un competidor fuerte de extrema derecha, tratar de copiarles para que no les roben demasiados votos. Pero normalmente sale mal, creo que es una mala estrategia por parte del Partido Popular y, además, subrayaría que la táctica de Vox en los próximos años es la de acabar sustituyendo al PP. Deberíamos preguntarnos si está actuando bien la derecha para que la extrema derecha no la sustituya como pretende hacer. Yo creo no.

¿Quiénes son los votantes de la extrema derecha en España?

Los análisis postelectorales de abril decían que la mayor parte de los votantes de Vox eran antiguos votantes del Partido Popular. En abril, los votantes de Vox eran gente de derechas y acomodada. Es verdad que en las últimas elecciones, Vox ha subido mucho y ha logrado llegar a un electorado heterogéneo. Sigue siendo un electorado de derechas y acomodado económicamente pero está sabiendo llegar a un grupo de identidades en apuros: taurinos, cazadores, católicos, militares o policías, gente que siente que su identidad está en peligro. Es interesante que Vox no dice tanto 'quiéreme', sino 'odia a quienes son mis enemigos'.

¿Parte de este auge se debe a la repetición de elecciones?

Creo que la repetición electoral sí ha tenido un peso porque en abril, las encuestas daban a Vox una cantidad de diputados tremenda y eso movilizó a mucha gente para concentrar su voto en el PSOE y Unidas Podemos, eso bajó mucho el efecto Vox. Para mí, la responsabilidad de la repetición de elecciones es que la izquierda no valoró lo que en abril tuvo mucho de voto prestado, movilizado por el miedo a Vox.

¿Cuál es la clave del éxito de Vox a nivel andaluz?

Lo interesante a nivel andaluz es que se pensaba, después de diciembre de 2018, que Vox era un fenómeno coyuntural. Y lo que se está empezando a ver es que es un fenómeno que viene para quedarse y no va a desintegrarse de un año para otro. En Andalucía, creo que Vox confía bastante en asentarse. Para un partido de rápido crecimiento es importante tener feudos. Y en este caso, tener feudos como Murcia o Almería es muy importante para después crear una estructura. Para Vox, Andalucía es estratégica.

El 21 de noviembre, Vox rechazó un pacto municipal contra la violencia de género, ¿qué papel podrá llegar a jugar en futuras decisiones?

Vox dice que no es un partido político sino un instrumento metapolítico. El objetivo es dar una batalla cultural por las ideas a la izquierda. Esa estrategia, aunque a veces parezca descabellada, es un punto central de la estrategia a largo plazo de Vox, que es cambiar la mentalidad de la derecha española. No van a renunciar a eso y la izquierda lo va a tener más difícil a la hora de asentar ciertos consensos. Quizás, más que subrayar lo escandaloso moralmente de determinadas declaraciones de Vox, lo importante sea trabajar políticamente para que las ideas de Vox lleguen simplemente a una minoría y sigan siendo las ideas de esta minoría, cuanto más tiempo mejor.

¿Qué futuro prevé para la ultraderecha en España?

Creo que, si finalmente hay un pacto de gobierno entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, probablemente va a haber una oposición muy fuerte por parte del PP y de Vox. Este último va a confiar en liderar esa oposición y, entonces, el papel en los próximos tres o cuatro años va a ser relevante y el que va a tener una posición más complicada va a ser el PP, a la hora de elegir cuando se pone del lado de Vox y cuando no.