El implante anticonceptivo y el DIU, métodos más eficaces para evitar embarazos

De los 3.934 casos de interrupciones voluntarias del embarazo que se han registrado en la provincia, un 39,06% no utilizó ningún tipo de anticonceptivo. Del 60,85% que sí lo hizo, una amplia mayoría utilizó métodos de barrera, como el preservativo. En 21 de las ocasiones se optó por un dispositivo mecánico y en 724 casos se recurrió a tratamientos hormonales.

En este sentido, María Jesús Alonso asegura que los métodos anticonceptivos más eficaces son el implante anticonceptivo y el dispositivo intrauterino (DIU): «El implante es el método más efectivo de todos, incluso por encima de la vasectomía y la ligadura. Seguido del DIU, ambos tienen una efectividad muy alta». Alonso explica que los tratamientos de anticoncepción más efectivos son aquellos que no dependen directamente de la mujer. Métodos como la píldora, el anillo o el parche tienen un alto índice de efectividad pero si se produce algún fallo humano, el método fallará.

Todos estos tratamientos son efectivos en lo que a la concepción del embarazo refiere, sin embargo, el preservativo es el método más eficaz para evitar una infección de transmisión sexual. «No es el método anticonceptivo más efectivo, porque muchas personas no lo usan en todas las relaciones, ni desde el principio y, sobre todo, no lo usan bien», explica Alonso. No obstante, considera este anticonceptivo como el más eficaz a la hora de prevenir el contagio de enfermedades de transmisión sexual y denuncia que el abandono de su uso aumenta el número de este tipo de enfermedades.

Esta profesional resta cualquier tipo de fiabilidad a los métodos anticonceptivos naturales. Entre ellos, destacan la conocida como 'marcha atrás' y el control de los días fértiles. El auge de este último podría encontrarse en las aplicaciones móviles que llevan un seguimiento del ciclo menstrual de las mujeres: «La mayoría se descargan una aplicación que les dice si son fértiles ese día o no. No somos robots, con lo cual eso no es una realidad», denuncia Alonso.

Para la vicepresidenta de la Sociedad Andaluza de Contracepción lo ideal para prevenir la concepción no deseada, a la vez que se previenen las ETS es el doble método. Este consiste en utilizar por un lado un tratamiento anticonceptivo eficaz, a la vez que se lleva a cabo el uso del preservativo «Desde sociedades científicas como la mía se aboga por promover el uso del doble método, la doble protección», explica Alonso.