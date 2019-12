Los premios de radio Guillermo Jiménez Smerdou toman forma

El 'Premio de Periodismo Radiofónico Guillermo Jiménez Smerdou' va tomando forma. Este martes ha tenido lugar la firma del convenio de este concurso universitario en la sala de juntas del Rectorado. La intención de la Facultad de Comunicación de la UMA con la creación de estos premios es la de homenajear la figura y obra del periodista malagueño, además de dar a conocer su labor entre los estudiantes, que a sus 92 años continúa en activo. Desde 2012 es colaborador semanal de La Opinión de Málaga. En palabras de su hijo Carlos, es "posiblemente sea el periodista en activo más veterano de España".

La idea de hacer estos premios con el nombre de Guillermo Jiménez Smerdou pertenece a sus hijos. Por un lado Carlos Jiménez, que es profesor en la universidad, y por otro Guillermo Jiménez, abogado y profesor del máster de abogacía de la UMA. Ambos han acudido esta mañana para rubricar su firma junto a la del rector en funciones, José Ángel Narváez, e impulsar así unos premios que se espera animen a los estudiantes a formarse.

"Queríamos crear este premio de periodismo radiofónico con el nombre de nuestro padre en parte por homenajearle" ha reconocido Carlos Jiménez, recordando que posiblemente sea el periodista en activo más longevo de España después de 70 años de carrera profesional. "En segundo lugar deseamos que esto sea un acicate para los alumnos de comunicación de la UMA, queremos que dispare el interés de los estudiantes y que sea algo importante, y espero que se mantenga durante muchos años".

El concurso lanza un reto a los estudiantes de la Facultad de Comunicación, quiénes tendrán que crear y grabar una pieza de radio siguiendo las rutinas profesionales y en un tiempo limitado. A él podrán concurrir todas aquellos estudiantes matriculados en grados de la Facultad, de forma individual o colectiva. El galardón se entregará a la mejor obra radiofónica, con independencia del número de participantes en la elaboración de la pieza.

Inmaculada Postigo, decana de la Facultad de Comunicación, ha querido agradecer a Guillermo Jiménez y su familia "su apuesta por la formación de los estudiantes de comunicación, cuando hoy por hoy, parece que no fuera necesario". La decana ha insistido en la obligación de la Universidad de dar a conocer su figura entre los alumnos.

Por último, el protagonista de estos premios, Guillermo Jiménez Smerdou, ha tomado la palabra:

"No podría imaginar que a estas alturas de mi vida, en el ocaso, se reconocerían todos mis trabajos". El locutor malagueño ha reconocido que cuando le dijeron que iban a hacer unos premios radiofónicos con su nombre y respaldados por la UMA, se quedó sin palabras. Y ha concluido: "He practicado el periodismo en radio, prensa y televisión. Son diferentes, pero el radiofónico es el más inmediato, hay contarlo en el mínimo tiempo posible y hacer que llegue al oyente. Ahora sigo escribiendo, porque no sé hacer otra cosa"