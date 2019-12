La Fiscalía sostiene que asesinó a su compañero por "odio y resentimiento"

La fiscal ha asegurado hoy durante el juicio con jurado al hombre de 70 años acusado de matar con 52 martillazos a su compañero de piso, de 77 años, que lo asesinó por "odio y resentimiento" y porque quería cobrar una deuda por las buenas o por las malas.

La acusación pública ha solicitado que el acusado sea condenado a veintiún años de prisión por un delito de asesinato al estimar el atenuante de arrepentimiento, aunque la acusación particular no comparte esta hipótesis y eleva su petición a 25 años de cárcel o prisión permanente revisable.

"Murió desangrado, tuvo que vivir una agonía horrorosa", ha afirmado la fiscal, que ha subrayado que lo asesinó con un martillo para eliminar cualquier posibilidad de defensa por lo que considera que ha incurrido en los agravantes de alevosía y ensañamiento.

El letrado de la acusación particular, que representa a los familiares de la víctima, ha pedido a los miembros del jurado que tengan en cuenta la cantidad de mentiras que ha dicho el acusado desde que se inició la causa y ha afirmado que le tenía "un odio tremendo y quiso asegurar su muerte".

En el trámite de su última palabra, el acusado ha insistido en su inocencia y que fue en defensa propia "yo lo quería como un hermano, solo fui para que me pagara poco a poco pero acabó así, no fue culpa mía. Lo juro por Dios".

Las acusaciones tampoco comparten la teoría de que fuera en legítima defensa como mantiene el encausado y han insistido en que la víctima sufrió 52 martillazos y el acusado no tenía ninguna herida.

El crimen fue cometido el 25 de febrero de 2019 después de que el acusado se dirigiera al domicilio de la víctima, con el que había estado residiendo hasta principio del citado mes, con el pretexto de reclamarle un dinero.

Una vez allí, se originó una discusión entre ambos y el acusado "con clara intención de poner fin a su vida" cogió un martillo y le golpeó en la cabeza, según el fiscal.

La víctima cayó al suelo, donde continuó dándole golpes hasta en 52 ocasiones y luego se marchó dejándolo en el suelo aún con vida y falleció seis horas más tarde por un choque hemorrágico consecutivo a las graves lesiones y heridas cráneo encefálicas.

El fiscal mantiene que la víctima no tuvo posibilidad de defenderse pues padecía una discapacidad del 65 por ciento por osteoartrosis degenerativa y monoparesia del miembro inferior, con problemas de movilidad, extremo que también ha negado el acusado que ha subrayado que se movía perfectamente y tenía mucha fuerza.