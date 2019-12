El bloqueo de las cuentas andaluzas y la movilidad centran el pleno

El bloqueo de las cuentas andaluzas por incumplir el déficit en 2018 y la movilidad centran las mociones presentadas por los grupos municipales, cuyos portavoces han comparecido hoy en rueda de prensa en el Ayuntamiento, para el pleno ordinario de diciembre, que se celebra mañana viernes. La primera en comparecer ha sido la portavoz del PP, Elisa Pérez de Siles, y ha explicado que van a pedir al Consistorio que rechace el bloqueo del Gobierno central de las cuentas andaluzas, basado en "una decisión política, arbitraria, injusta, irresponsable y desleal".

También ha instado Siles al Gobierno central a que desbloquee "la intervención" de las cuentas para que la Junta pueda financiarse en los mercados, ha recordado que fue la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la que incumplió la regla de gasto cuando era consejera de la Junta con el PSOE. También solicitan instar a Montero a que pida disculpas con los andaluces "por su manifiesta incompetencia".

La portavoz de Cs, Noelia Losada, solicita al Consistorio que inste al Gobierno de España a que desbloquee la intervención de las cuentas andaluzas, de forma que la autonomía pueda pedir dinero en los mercados y al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), así como también se reclama la reprobación de la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Daniel Pérez, portavoz del PSOE, por cierto, ha criticado las iniciativas naranja y del PP en este sentido, y ha recordado que las cuentas andaluzas están sometidas a ese control debido a una Ley hecha por el Gobierno de Rajoy y Montoro y asegura que el Ejecutivo central avisó de sus intenciones en una carta enviada el 5 de diciembre, por lo que los presupuestos andaluces son "ficticios". Ha recordado que las cuentas no están intervenidas, como asegura Cs, formación que ha calificado como "becaria del PP

Los socialistas llevan, por otro lado, una moción relativa a los problemas de colapso en la movilidad vivida por la ciudad en el puente de la Inmaculada ante la gran afluencia de personas. Así, Daniel Pérez reclama convocar un concurso de ideas para buscar soluciones sobre cómo soterrar el tráfico desde el Muelle Heredia al Paseo de los Curas, dejando gran espacio al peatón en el Paseo del Parque, una obra que mejoraría la movilidad y supondría una inversión de 25 millones de euros frente a los 250, ha dicho, que costaría la solución del alcalde, consistente en soterrar el eje litoral casi al completo. También proponen los socialistas a implementar planes de movilidad a modo de Málaga Central, fomentando la movilidad sostenible mediante el transporte público y restringiendo el acceso del coche particular a las zonas más afectadas por estos picos de tráfico.

Asimismo, el PSOE quiere que se creen aparcamientos disuasorios en las entradas de la ciudad, de forma que quienes visitan la capital puedan tomar allí el bus, cuyo avance se mejoraría con la creación de carriles exclusivos para ellos.

Los representantes de Adelante Málaga, por su parte, llevan una moción urgente al pleno de este viernes en la que piden que se declare prioritario el proyecto de ejecución del parque metropolitano de Arraijanal y que se adopte el compromiso de implementar todos los trámites y acciones necesarias para que se inicie su consolidación con carácter urgente; reclaman que se traslade a la Junta el carácter estratégico y la firme determinación municipal en relación con hacer la zona verde, solicitar que haya dinero en los presupuestos autonómicos de 2020 para iniciar la construcción e instar al equipo de gobierno a que recupere los terrenos cedidos aAl-Thani para efectuar la Ciudad Deportiva del Málaga Club de Fútbol, que en palabras del portavoz, Eduardo Zorrilla, ha dejado allí una estructura que es un "algarrobico malagueño".

Esta moción viene al hilo de la respuesta de la Junta a una pregunta del PSOE, en la que la Consejería de Fomento admitía la pérdida de los fondos europeos para hacer el parque al no haberse firmado el correspondiente convenio con el Ayuntamiento, aunque la Administración andaluza habló el jueves no de pérdida de dinero, sino de fondos "reprogramados", lo que en cualquier caso supone un retraso del proyecto, aunque la Junta dice que el proyecto avanza a pasos agigantados tras varias reuniones con el Ayuntamiento, la semana pasada.

En este sentido, Pérez de Siles ha dicho que fue el Ayuntamiento el que hizo en solitario el esfuerzo por adquirir esos terrenos de Arraijanal y ha destacado que la Junta no habla de pérdida de fondos, sino de reformulación del presupuesto. En relación con la petición de Adelante para que se rescinda la licencia de obra del jeque, ha dicho la portavoz del PP que aún no se dan las condiciones recogidas en el convenio para hacer esa medida efectiva, pero no habría problema en hacerlo cuando toque.

La segunda moción de Cs consiste en que se inste al Ejecutivo central a ejecutar los 1,35 millones de euros consignados en las cuentas de 2018 para rehabilitar el convento de San Agustín y convertirlo en Biblioteca del Estado.