El presupuesto malagueño roza los 844 millones, 109 para hacer pública Limasa

El documento recoge por primera vez partidas para reformar los paseos marítimos de El Palo y Pedregalejo .

El equipo de gobierno presentó este jueves el proyecto de las cuentas municipales de 2020, las segundas del mandato. Así, se celebraron todos los consejos de administración de las sociedades municipales y empresas y se quiere ubicar el 30 de diciembre la Comisión de Economía para darle el sí inicial a los números tejidos con minuciosidad por el teniente de alcalde de Economía y Hacienda, Carlos Conde, y su equipo desde el verano. Este, el alcalde, Francisco de la Torre, y la portavoz del gobierno local, Susana Carillo, presentaron los presupuestos, que serán aprobados sin problemas al contar con mayoría PP y Cs. Así, las cuentas ascienden a 843,9 millones de euros, un 2,68% más en relación a 2019.

Hay un dato que no se reflejó en la documentación pero que sí confirmó el alcalde a preguntas de los periodistas: Limasa recibe 109 millones de euros, siete más que en la anterior anualidad, una suma en la que se incluyen las partidas necesarias para hacer cumplir el convenio y las diferentes sentencias laborales, la nueva maquinaria, así como la liquidación de la actual sociedad y la municipalización de la nueva: Limpieza de Málaga. El regidor dijo que espera que, antes de mediados de 2020, la sociedad sea 100% pública.

El proyecto de presupuesto contempla 80,8 millones de euros en inversiones, un 3,73% más (son 475 acciones). Una cifra que se elevará a los 92,5 millones al sumarle los planes de conservación de barriadas y polígonos (11,5 millones), lo que supone un incremento global del 10%. Asimismo, en 2020 se ejecutarán las Inversiones Financieramente Sostenibles, 103 actuaciones por 31 millones de euros.

Para De la Torre, son «los presupuestos adecuados, los posibles, para que Málaga siga siendo una ciudad en vanguardia», además también destacó la congelación de impuestos y el ahorro fiscal de 20 millones de euros. El alcalde también dijo que el crecimiento en el importe se debe a las nuevas construcciones, lo que se conoce como crecimiento vegetativo, y a la mayor aportación del Estado, aunque reconoció que no se recogen partidas para el soterramiento del frente litoral, ahora en fase de estudio. De hecho, en 2020 el Consistorio profundizará en los estudios y en buscar dinero europeo o fondos verdes de origen privado. El Benítez sí debe estar acabado en 2020, dijo, a lo sumo a principios del 21, y para el Guadalmedina, más allá de 50.000 euros para la vía verde, también habrá que «profundizar en los estudios». Sí hay un millón de euros para el Auditorio, a la espera de conocer la aportación del resto de administraciones. El regidor también avanzó que la ciudad recibirá 20 millones de euros por venta de suelo y convenios urbanísticos.

Las líneas maestras son tratar de mantener o subir el empleo público, mejorar la calidad de los servicios municipales, conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cumplir compromisos adquiridos, aumentar la inversión (lo que ocurre por séptimo año seguido), dar prioridad a las políticas sociales, se destinan 11,7 millones de euros a los barrios, el pago a proveedores seguirá en una media de 23 días y la previsión para crear la nueva empresa municipal de limpieza. Los ingresos, por su parte, suman 845,7 millones de euros, un 2% más.

En cuanto a política social, esta se sitúa en una inyección de 101,7 millones de euros, aunque cae en siete millones en relación a 2019 por un reajuste, según dijo el regidor, en el calendario de disposición de préstamos de la Sociedad de Vivienda. A Derechos Sociales se destinan 52,6 millones. Así, se busca aumentar la atención en dependencia, poner en marcha una segunda unidad de emergencia social (para desahuciados o mayores solos ), suministros energéticos, atención a los sin hogar, apoyo a economatos, campamentos urbanos o desfibriladores. En vivienda, el IMV y la Sociedad reciben más de 35 millones de euros. En 2020, hay partidas para terminar, desarrollar o iniciar hasta más de 1.140 VPO en régimen de alquiler.

A Medio Ambiente se destinan 205,5 millones, 10 millones más que en 2019, sobre todo para aumentar la plantación de árboles, parques, Emasa o Limasa (aquí entran los 109 millones de euros).

Para Empleo, Economía Productiva e Innovación se dedican 47,2 millones para hacer obras de mantenimiento en los mercados municipales, el Polo Digital, la reforma del Mercado de Salamanca o programas de coworking. En Cultura, Educación y otros se inyectan 59,6 millones (destacan el proyecto del Neoalbéniz, la casa de Cánovas y el Museo de la Cerámica o los Goya), mientras que a Movilidad y Seguridad se dedican 256 millones (renovación de las flotas de la EMT, Policía Local y Bomberos, las nuevas instalaciones de la EMT o la reforma del Parque Central de Martiricos).

La deuda se situará a finales de 2020 en el 53,23%, 56,7 puntos por debajo del límite legal (315,8 millones). Eliminando los préstamos para hacer VPO, el índice se situaría en el 42,05%.

Reforma de los paseos marítimos de El Palo y Pedregalejo

Hay otras novedades, aunque la más destacada quizás es que se destinan 400.000 euros para los proyectos de reforma de los paseos marítimos de El Palo y Pedregalejo (200.000 euros a cada uno), un gesto simbólico para mostrar la apuesta del equipo de gobierno por estas iniciativas y tratar de que otras administraciones se sumen al esfuerzo inversor. Los proyectos están ahora en redacción. También se recoge una partida para la reclasificación de los bomberos, según fuentes municipales, que no detallaron su cuantía, lo que viene a satisfacer parte de las demandas del colectivo.

Hay, por otro lado, 600.000 euros para el proyecto cultural de la antigua Prisión Provincial, 300.000 euros para la reforma del Cine Albéniz, 400.000 euros para la remodelación del Puente de Tetuán, 416.000 euros para reurbanización del Paseo de los Tilos, 600.000 euros para reformar la calle Trinidad Grund, en el corazón del Soho, 270.000 euros para las nuevas instalaciones de la EMT y 550.000 para su embovedado, 200.000 euros como aportación municipal (junto a otras administraciones) para el proyecto de inundabilidad en el Guadalhorce, 200.000 euros para el parque de los Baños del Carmen, 665.447 para el vial paralelo a la A-7 en la zona del Carrefour Alameda, 400.000 euros para la última fase del Parque de la Memoria de San Rafael, 1,2 millones para la semipeatonalización de calle Carretería y 679.719 euros para la urbanización de las plazas de la Legión y Fray Alonso de Santo Tomás.

Críticas

La oposición, de cualquier forma, criticó las cuentas con los pocos datos que conocía. Para Daniel Pérez, portavoz del PSOE, son malas porque no se elimina la plusvalía por herencia, no hay inversión real en vivienda, no hay un plan de empleo o inversión en los barrios. Nicolás Sguiglia, de Adelante Málaga, criticó la falta de compromiso social, la ausencia de una apuesta clara por la vivienda.