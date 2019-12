Las prisas de Paco de la Torre

El equipo de gobierno quiere tener los presupuestos aprobados antes de que acabe el año, haciendo una Comisión de Economía incluso el 30 de diciembre, pero a la oposición no le apetece correr. Daniel Pérez se quejó del ritmo del Ejecutivo local y advirtió: «O se sientan a negociar o no van a tener las cuentas antes del 1 de enero».

El equipo de gobierno presentó ayer el proyecto de presupuestos para 2020, toda una novedad en relación a años anteriores, porque el anterior acuerdo de investidura con Cs obligaba al alcalde, Francisco de la Torre, a negociar el destino de cada euro con Juan Cassá, entonces portavoz de la formación naranja, un rival bastante duro. Ahora, la mayoría está asegurada, ya que PP y Cs suman 16 votos. En los últimos años, los presupuestos se han aprobado ya con el año en curso y los de 2019, por ejemplo, recibieron el visto bueno tras las elecciones (en agosto), pero el regidor tiene prisa y quiere contar con presupuestos antes del 1 de enero de 2020, lo que, claro está, propicia mucha más comodidad para gobernar: es como ir en primera clase de un avión transoceánico.

Ayer, el alcalde felicitó a Carlos Conde, teniente de alcalde de Economía y Hacienda, y a su equipo por la labor realizada, un trabajo callado que comenzó antes de las vacaciones de agosto que, además, se suma a las cuentas de 2019, que recibieron el sí precisamente en un pleno extraordinario de verano, y a la determinación de las Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS). Conde lleva todo el año con la calculadora y se ha encargado de imprimirle ritmo, por delegación del alcalde, a las cuentas que vienen. De ahí que se hayan presentado, contra todo pronóstico, un 20 de diciembre, una convocatoria que pilló por sorpresa a todo el mundo, periodistas y oposición, puesto que los primeros y los segundos se afanaban a media mañana de ayer en las ruedas de prensa previas al pleno, pero a eso de las 10.30 horas un mensaje del gabinete de prensa convocó a los redactores al Salón de los Espejos, donde se bautizaron los números.

Sin embargo, las prisas lógicas del equipo de gobierno no han gustado, por ejemplo, a la oposición. No en vano, tanto el portavoz del PSOE, Daniel Pérez, como Nicolás Sguiglia, de Adelante Málaga, opinaron de las cuentas en las respectivas ruedas de prensa en las que presentaron sus mociones urgentes, antes de que se conocieran oficialmente los presupuestos, tal vez con lo que conocían de oídas: las críticas se centraron en la ausencia de política de vivienda (en su opinión), la falta de más inyección económica para políticas sociales o de empleo y en solicitar más impulso para la movilidad.

Luego, Pérez denunció que los presupuestos se han presentado sin el informe del interventor, y que el equipo de gobierno pretendía que él y el portavoz de Adelante, Eduardo Zorrilla, firmasen un escrito por el que aceptaban que el periodo de alegaciones de cinco días comenzase a correr ayer, para así poder celebrar la Comisión de Economía extraordinaria el 30 de diciembre y dar el visto bueno inicial a las cuentas. El plazo de alegaciones, según Pérez, comienza a contar una vez la Junta de Gobierno Local da el sí al documento. «No hemos firmado», dijo ayer Pérez, y si eso es así «el día 30 no puede haber presupuestos». Lo que hay en el fondo de esta postura lo desveló después el portavoz del PSOE: «O se sientan a negociar con nosotros o no hay cuentas antes del 1 de enero. No lo vamos a dar todo gratis», recalcó. De hecho, comentó que varios ediles del PP ni siquiera conocían el presupuesto de sus respectivas áreas.