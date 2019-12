Los bomberos de Málaga piden al alcalde que no visite los parques por Navidad

El comité de huelga de los bomberos de Málaga, colectivo que el próximo 29 de diciembre cumplirá tres años de conflicto laboral por las graves deficiencias que sufre el servicio, ha pedido al alcalde de Málaga que este año no realice la tradicional visita de Navidad que por estas fechas siempre hace a los parques de la ciudad. A pesar de que durante este tiempo Francisco de la Torre no ha dejado de realizar estas visitas que desde el comité han definido a este diario como "una auténtica provocación", el comité ha registrado este sábado en el Ayuntamiento una carta en la que solicitan al regidor que no se pase por las instalaciones de los bomberos para "no tener que pasar por las desagradables escenas vividas en años anteriores" y le han invitado a visitar "a quien realmente se lo sepa valorar, que seguramente se lo agradecerán más que 'sus' bomberos".

La misiva, que finaliza deseando felices fiestas "a todas las personas de buena voluntad", recuerda cómo el conflicto sigue pudriéndose ante indiferencia del alcalde, al que afean haberse reunido con el comité en una sola ocasión (4 de enero de 2017) "con nulo interés", ya que a mediados de marzo de ese año el colectivo declaró en huelga indefinida que dura hasta hoy. En el documento, el colectivo también le acusa de no haber reconocido la figura del comité de huelga, ya que aseguran haberle enviado más de 70 peticiones por escrito sin obtener nunca respuesta. También recuerdan cómo durante estos años Julio Andrade y Mario Cortés han pasado por el Área de Seguridad del Ayuntamiento con la intención de desbloquear la situación sin éxito, circunstancia de la que también responsabilizan al alcalde por haber sustituido a los dos concejales o al Carlos Gómez-Cambronero como director general de Recursos Humanos, una medida que hizo "presagiar una nueva etapa donde el diálogo comenzaría a fluir". Actualmente, el cargo lo ocupa Avelino Barrionuevo, del que aprecian su voluntad a pesar de los bomberos creen que tiene las manos atadas: "Está poniendo de su parte, ya que ha mantenido reuniones con todas las partes implicadas excepto con el órgano responsable de negociar la huelga que no es otro que este comité, seguimos en el punto de partida, o lo que es lo mismo, no tenemos nada".