Zona Popular del Palo también reclama la ampliación del Centro de Salud

El presidente de la Asociación de Vecinos Zona Popular del Palo, Rafael Caparrós, reclamó ayer la ampliación del Centro de Salud del Palo, por entender que se encuentra «completamente obsoleto» y no cubre las necesidades de una zona de Málaga «en la que casi somos 80.000 personas».

El colectivo vecinal se suma así a la reclamación iniciada por la Asociación de Vecinos del Palo y como subrayó Rafael Caparrós, también apoya la reclamación de este último colectivo de ampliar el centro de salud, aprovechando la parcela anexa de la comisaría de la Policía Local.

«La Policía Local puede trasladarse a donde están los Servicios Operativos y así poder coger todo ese terreno y ampliar el centro de salud». El presidente vecinal señaló que se podría incluso levantar una planta más. «El centro de salud tiene 36 o 37 años y es necesario que se amplíe, esta es la propuesta de nuestro colectivo», resumió.

El presidente vecinal de Zona Popular del Palo aprovechó para lamentar que la asociación no fuera convocada a la concentración del pasado día 10, promovida por la Asociación de Vecinos del Palo para reclamar la ampliación del centro. «Asistí como vecino pero no como representante vecinal porque la asociación no fue invitada», indicó. El presidente, que recordó que Zona Popular del Palo lleva 22 años trabajando por el barrio, indicó que es necesaria la unión entre los colectivos en una demanda como esta, que va «en beneficio de todo el distrito».

En la concentración del pasado 10 de diciembre, se recordó que el centro ha pasado en las últimas tres décadas de atender a 26.000 personas a hacerlo a 35.000. Los vecinos también señalaron que es necesario que el alcalde, Francisco de la Torre, ceda los terrenos de la actual comisaría a la Junta de Andalucía para hacer realidad la ampliación. «Esto no es un problema ideológico, es de simple gestión», recalcaron en la concentración.