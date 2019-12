La administración de la calle Bolivia repartirá 120.000 euros con la combinación 06293

El número 06293 ha resultado agraciado con un quinto premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. En la capital han sido cinco los establecimientos que han vendido los décimos de esta combinación. La administración situada en la calle Bolivia ha repartido 20 décimos, lo que supone 120.000 euros.

El quinto premio, cantado a las 10:24 horas, deja más de 180.000 euros en distintas zonas de la provincia. Entre ellas, localidades como Torremolinos, Alfarnate, Vélez-Málaga o Mijas. Un total de 31 décimos han sido vendidos en la provincia. En la capital, cinco han sido las administraciones que han vendido décimos con la combinación premiada con uno de los 8 quintos premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad.

La administración de la calle Bolivia ha sido el establecimiento de la capital que más número de décimos ha repartido. María Florido, propietaria de la administración, ha asegurado que estas dos series se han vendido por máquina. Esta vecina del barrio de Pedregalejo ha mostrado su deseo de que alguno de los décimos premiados "se haya quedado en el barrio".

Florido lleva siete años siendo la dueña de una administración que, en la mañana de hoy, ha celebrado ser una de las administraciones malagueñas que mayor número de décimos premiados ha repartido. María no olvidará nunca este día, ni el número que los ha hecho ganadores de un premio dotado con 6.000 euros al décimo. "Estoy muy contenta, no me lo creo aún", ha asegurado.

La dueña de esta administración ha celebrado esta mañana, junto a su familia y vecinos, haber vendido más de 20 décimos de esta combinación ganadora, dotada con 6.000 euros el décimo.