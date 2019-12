Una administración de Puerta Blanca repite con el Segundo Premio de Lotería

10.989 ¡1.250.000 millones de euros! Esta es la banda sonora en la administración de lotería de La Gata Loca, en el barrio de la Paz. Esta es la cantidad que ha repartido Dalia Lozano en la Lotería de Navidad.

La administración de la calle Catapilco ha vuelto a vender el Segundo Premio de la Lotería de Navidad 2019, en esta ocasión con el número 10989. Ya lo hizo el año pasado y en este sorteo ha vuelto a repartir suerte en el barrio de Puerta Blanca, donde se encuentra. Esta administración ha vendido diez décimos premiados con el Segundo Premio, lo que supone un premio de 125.000 euros al décimo, lo que representa un premio total repartido de 1.250.000 euros. Apenas tras conocer el premio, los responsables de la administración salieron corriendo de su vivienda para abrir la administración y celebrar el premio vendido.

El 19 es su número de la suerte y con él ha repartido en el barrio de Puerta Blanca una serie del segundo premio de la Lotería de Navidad con el 10.989. "Es un barrio muy humilde y si lo han ganado gente de aquí me alegro muchísimo", afirma la lotera, Dalia Lozano.

Reconoce que está aún muy nerviosa y eufórica, pero eso no le ha impedido desconectar las botellas de champán y atender a todas las personas que se han acercado a la puerta. "Cuando me han llamado me he descompuesto y hasta mi hija de se ha preocupado y le he tenido que explicar que era por una buena noticia", comenta la lotera.

Ningún premiado ha querido acercarse a compartir la alegría, aunque pueden volver a partir de las 17.00 horas a validar el décimo. No es la primera vez que reparte suerte. En la paredes de La Gata Loca se acumulan los carteles con números premiados en diferentes sorteos.