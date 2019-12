La Fundación Juan Cruzado atiende a más de 5.000 personas mayores y otras 20.000 de manera indirecta

La Fundación Juan Cruzado, dedicada al envejecimiento activo, la prevención y la atención de la dependencia, ha atendido este año a más de 5.000 personas mayores de manera directa, y ha beneficiado indirectamente a más de 20.000 personas cuidadoras y familiares, cifra que ha conseguido alcanzar tras 20 años de recorrido.

Así lo ha explicado a Europa Press el presidente de la fundación, Juan Cruzado, que ha resaltado que la entidad trabaja "por y para las personas mayores". Los inicios de la Fundación se remontan a 1999, cuando Cruzado pensó cómo ayudar a los ancianos de su barrio tras el fallecimiento de su madre, que padecía Alzheimer.

"Empezamos sin nada, al principio sin local, luego cogimos un local pequeño en Cruz de Humilladero, donde hemos estado 15 años, y hace dos años nos cambiamos a calle Paganini, a un local de 1.000 metros cuadrados, por lo que hemos triplicado la capacidad que teníamos", ha explicado.

En estas instalaciones trabajan diariamente más de 20 profesionales vocacionales que atienden a unas 100 personas al día. "Tenemos tres vehículos adaptados para traerlos desde sus casas y ahí están todo el día", ha añadido Cruzado, que ha concretado que a estos mayores se suman otros no dependientes que acuden unas tres horas para actividades de envejecimiento activo.

Ese es el "día a día" de la fundación, que incluye un trato personalizado y además colabora con otras entidades y empresas por toda la provincia en actividades de envejecimiento activo para "retrasar la dependencia todo lo que se pueda". En este sentido, ha resaltado la iniciativa 'Recetas para no olvidar', que han llevado a cabo este año como experiencia piloto y piensan expandirla por toda España en 2020.

Cruzado ha precisado que el perfil de las personas no dependientes que atienden es el de personas en torno a 75 años que pasan mucho tiempo solos en casa, "aunque tenga hijos y los cuiden, solo no quiere decir abandonado", ha aclarado. "Los familiares somos malos cuidadores, no sabemos qué quieren los mayores, en cambio los profesionales, cuando son vocacionales, sí saben cómo tratar a los mayores, y estos se sienten más integrados y útiles", ha apuntado.

Sin embargo, ha explicado que "cada vez hay más casos de gente de edad más temprana que sufren enfermedades mentales como el Alzheimer", a lo que ha añadido que cuentan con casos de personas afectadas si alcanzar la edad de jubilación. "Creo que es por el estilo de vida que llevamos, el estrés, la situación familiar, la soledad, todo eso hace que te ataquen antes a ese tipo de males", ha señalado.

Por estos motivos, la fundación incide tanto en el envejecimiento activo, que además fomenta las relaciones sociales de los mayores. "Es un colegio de Secundaria algunas veces", ha bromeado Cruzado, que ha indicado que "hay amores, celos, rollitos; al final todos llevamos el niño dentro".

"Los hijos creemos que están bien porque les tenemos una casa, un piso, una habitación, y llegamos y les decimos 'hola', 'adiós', y les ponemos mala cara cuando hacen alguna cosa que ya no entendemos", ha indicado Cruzado, que ha puntualizado que "los hijos no hacemos con los padres lo que ellos quieren, sino lo que los hijos queremos", pero los profesionales sí que tienen en cuenta sus inquietudes, ha apuntado.