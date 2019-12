El alcalde destaca el avance de Málaga y pide no poner límites: "Llegaremos más lejos"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha subrayado en su tradicional mensaje de Navidad a sus conciudadanos el avance que ha experimentado la capital malagueña en las últimas décadas y ha pedido no ponerse límites: "Seremos capaces de llegar más lejos".

Este año el regidor ha ofrecido su mensaje navideño desde el Salón de Plenos del Ayuntamiento, donde los 31 concejales celebran las sesiones "que marcan el rumbo de Málaga". Este cambio de escenario se debe a que este año se cumplen los 40 años de las primeras elecciones municipales de la democracia, cuatro décadas de ayuntamientos democráticos que han permitido a la ciudad avanzar y tener un "prometedor futuro".

Así, ha hecho hincapié en lo conseguido desde el año 1979 hasta hoy "gracias al esfuerzo de toda la sociedad malagueña", agradeciendo, además, la tarea municipal y la labor de los concejales de todos los grupos políticos que han pasado por la Casona del Parque en estos 40 años, así como a sus predecesores, Pedro Aparicio y Celia Villalobos, "buenos regidores que merecen nuestro reconocimiento".

"Aquí se han tomado decisiones trascendentales para la ciudad, se ha diseñado el camino que hemos recorrido y estamos recorriendo. Ese camino es el que nos ha traído hasta 2020 y hacia el prometedor futuro al que nos dirigimos. Si en los inicios de la democracia nos hubieran dicho que Málaga llegaría a estar donde está ahora, quizá no nos lo hubiéramos creído", ha apuntado.

De la Torre, en un mensaje de diez minutos de duración, ha deseado una feliz Navidad y año 2020 a los malagueños, con un especial recuerdo a José María Martín Carpena, edil asesinado por la banda terrorista ETA en julio del año 2000; y a los ediles fallecidos este año: Damián Caneda, Eduardo Martín Toval, Francisco Oliva, Carlos Hernández Pezzi, Juan José Martínez Zato, Luis Asenjo España, José García Castillo y José Céspedes Carballo.

El alcalde de la capital de la Costa del Sol ha reivindicado la política local, "la más importante, la más cercana, participativa y efectiva". "La Málaga de hoy es muy distinta a la de 1979. La ciudad, en síntesis, ha recuperado el dinamismo y la fuerza que alcanzó en el segundo tercio del siglo XIX, pero por supuesto con mucha mayor cohesión social que entonces", ha sostenido.

En este sentido, ha destacado la evolución y lo que queda por hacer para conseguir una Málaga "más sostenible, también socialmente". "No es una opción sino una obligación. No es opinable; ha de ser un hecho. No es una cuestión de voluntad política, sino un imperativo que está muy por encima de las siglas", ha subrayado el alcalde.

También se ha referido a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, "una guía que todos debemos seguir, tanto en el ámbito público como en el privado, para lograr una ciudad mejor, para contribuir desde lo local a lo global, para construir así un mundo mejor".

El alcalde ha aludido a cómo de una ciudad que daba la espalda al mar, Málaga es hoy una ciudad "fuerte en turismo, cultura y tecnología, con un creciente impacto internacional", pero también la mejora en los servicios públicos, citando el transporte público, el abastecimiento de agua, la seguridad, las instalaciones deportivas, los equipamientos en las playas, los parques infantiles, la oferta cultural, etcétera.

Ha tenido palabras de reconocimiento al "esfuerzo" de todos los empleados municipales y ha pedido colaboración para aumentar la visibilidad internacional de Málaga, "con la vista puesta en atraer inversiones capaces de generar empleo de calidad". En este punto, ha reiterado la importancia de la educación para avanzar, además de lamentar que en España "ya muere más gente de la que nace".

"Lograr un aumento de la natalidad pasa por poner al alcance de los jóvenes una formación sólida que les permita alcanzar una estabilidad laboral razonable, salarios dignos con los que poder formar una familia y construir así su futuro, que es nuestro futuro conjunto como sociedad", ha defendido De la Torre, quien ha tenido palabras para las personas mayores, "la parte más resistente de la red familiar y que merecen siempre el reconocimiento de la sociedad".



Año 2020

En su alocución, el alcalde de Málaga ha recordado que este nuevo año 2020 la ciudad será Capital Europea del Deporte y del Turismo Inteligente, además de acoger las galas de entrega de los premios más importantes del cine y el teatro español, los Goya y los Max.

Pero también, ha agregado, se trabaja para acoger una exposición internacional en el año 2027 y en otras iniciativas ya concretadas como una oficina de pesca de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura que se sumará al Centro Internacional de Formación para Autoridades y Líderes (Cifal); y otras acciones en materia tecnológica y cultural.

Asimismo, ha tenido palabras De la Torre para el Málaga Club de Fútbol, asegurando que "una ciudad de primera y una afición de primera como es la malaguista, merece un equipo en Primera División". "Esto es importante no sólo desde el punto de vista deportivo, sino también para el prestigio y la reputación de la ciudad. El Málaga Club de Fútbol tiene que estar en primera, esa es la misión de sus propietarios y gestores", ha dicho.

El alcalde ha recordado proyectos ya acabados como la puesta en marcha de la nueva Alameda Principal; o el inicio de las obras del futuro hotel diseñado por el arquitecto Rafael Moneo; la mejora de la flota de autobuses, la extensión de la red de desfibriladores, etcétera.

Málaga, ha concluido el alcalde, "tiene un gran futuro por delante a su alcance". "Me permito concluir con lo que dije en la constitución de la undécima Corporación, el 15 de junio: Nuestro trabajo es llegar tan lejos como queramos soñar. Si hemos conseguido cosas que hace unos años sólo soñábamos, seremos capaces de hacer realidad lo que soñamos ahora", ha finalizado.